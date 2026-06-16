民進黨澎湖縣長選戰 明日將徵召吳淑瑾代夫出征

原已獲提名尋求連任的澎湖縣長陳光復2月因不慎跌倒，造成頭部重創，至今住院；民進黨明天將召開選對會，建議徵召陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，明天下午民進黨中央並將召開提名記者會，由兼任民進黨主席的總統賴清德親自為吳淑瑾繫上競選背帶。

原已獲提名尋求連任的澎湖縣長陳光復，在今年2月17日（農曆大年初一）在文化局春節公演活動中，不慎跌倒，造成頭部重創，至今住院。

民進黨傍晚發出採訪通知，明天中執會後將召開提名記者會，屆時，賴清德將為澎湖縣長參選人吳淑瑾繫競選背帶。

吳淑瑾日前接受媒體訪問時表示，代夫出征參選澎湖縣長，「一切都準備好了」，希望與民眾一起前行，守護民主，守護澎湖，延續陳光復的施政願景。

另外，民進黨選對會5月間已開會決議建議苗栗縣黨部提名立委林月琴參選苗栗市長；根據民進黨今天發出的採訪通知，賴清德明天也將在提名記者會上，為苗栗市長參選人林月琴繫競選背帶。