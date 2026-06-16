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蘇巧慧稱最懂新北 藍議員：審財劃法、禁伐補償時在哪

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長議員江怡臻今質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧，財劃法修法、原住民爭取禁伐補償時站在哪。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市長議員江怡臻今質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧，財劃法修法、原住民爭取禁伐補償時站在哪。圖／新北市議員江怡臻提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示自己「最懂新北、最了解新北現況」，對此，國民黨新北市議員江怡臻今質疑，市民檢驗一名市長參選人，不是看口號喊得多響亮，而是過去站在哪一邊、做過哪些選擇，以及是否真正替市民爭取權益。

2026九合一選舉

江怡臻表示，國民黨新北市長參選人李四川日前提出兩項問題，包括當新北爭取更多財政資源時，蘇巧慧站在哪一邊；以及當原住民族爭取提高禁伐補償時，蘇巧慧又站在哪一邊。

而蘇巧慧回應反對的是「傅崐萁版本」的財劃法修法，以及反對未經充分討論的禁伐補償修法版本，江怡臻認為，相關說法看似做出解釋，但關鍵問題仍未被回答。

江怡臻指出，若認為傅崐萁版本財劃法不夠完善，民進黨執政多年是否曾提出更好的版本？身為新北市立委的蘇巧慧，又是否提出過自己的修法方案，或替新北爭取更合理的財政分配機制？她認為，新北市民期待看到的是實際增加的財政資源，而非一再提出反對理由。

在禁伐補償議題方面，江怡臻表示，蘇巧慧過去曾多次提及自己是原住民媳婦，也強調對原住民族議題的關心，但當原住民族長期爭取提高禁伐補償時，卻跟隨民進黨立場反對相關修法，並未替族人發聲。

江怡臻批評，如今選舉將至，蘇巧慧轉而支持提高禁伐補償，試圖切割過去立場，容易讓外界質疑是否為選舉考量。她認為，執政時跟著黨意走、選舉時才跟著民意走，這樣的態度難以獲得市民認同。

江怡臻強調，新北市民要的不是選前口號，而是能夠經得起檢驗的立場與態度，希望選民從政治人物過去的作為與表現，來檢視是否真正了解新北、願意為新北爭取權益。

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