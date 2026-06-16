搶攻新北67萬客家票 李四川端6大政策牛肉

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市三峽區客家文化協會舉辦的「共下擂茶慶端午佳節」活動，現場湧入大批客家鄉親力挺，李四川也在活動中宣布6大客家政策，讓現場民眾歡呼不止。

李四川一進場便受到熱烈歡迎，支持者高喊「李四川加油」、「李四川凍蒜」，掌聲與歡呼聲不斷，甚至一度蓋過媒體提問聲音，讓聯訪短暫延誤。活動結束後，許多民眾仍排隊等候合照，隊伍一路從會場內排到戶外，人氣相當旺盛。

李四川表示，新北市客家人口超過67萬人，僅次於桃園市，位居全國第二，由於多數客家鄉親是從外縣市移居新北，也形塑出獨特的「都會客家」文化。他強調，若有機會接棒市政，將在新北市長侯友宜奠定的基礎上，持續推動客家文化傳承與創新，並提出6大客家政策方向。

李四川指出，首先將提高客家社團補助，現行歌謠班、才藝班等社團補助約7萬至8萬元，未來最高將提高至10萬元，協助客家文化持續扎根；其次將延續「12年15座哈客館」目標，目前侯友宜任內已完成10座，今年底預計完成第11座，未來將持續推動設置，朝完成15座哈客館目標邁進，讓客家文化深入各地社區。

他也提出第3項政策，將持續優化客語教育師資環境，提高客語教師相關支持與待遇，鼓勵更多人投入客語教學；第4則是擴大辦理義民祭及客家6大節慶活動，包括天穿日、伯公生、三山國王慶典、端午節、義民祭及八月半等，並推動分區舉辦，讓更多行政區民眾接觸客家文化。

李四川表示，第5項政策是推動客家文化園區轉型，未來將朝產業綜合中心方向發展，結合文化、產業及觀光功能，讓園區不只是文化展示空間，也能成為熱門觀光據點；第六項則是打造客家友善環境，鼓勵市府大型活動融入客家藝文展演，並推動客語無障礙溝通環境，讓新北持續成為客家友善城市。

活動中，李四川也與鄉親一同體驗客家文化，品嚐客家小炒、梅干扣肉及三角丸等特色美食。其中他對三角丸印象特別深刻，直呼外皮Q彈、口感細嫩，內餡也十分美味，更笑稱「比水餃、水晶餃還好吃」，自己過去在南部從未吃過，認為是藏身三峽的隱藏版美食，推薦中南部朋友有機會到三峽走走，品嚐在地客家特色料理。

李四川表示，客家文化不只是語言與節慶，更是一種生活態度與「硬頸精神」，未來將持續透過文化、教育、產業及生活環境等面向推動客家政策，讓客家文化在新北持續傳承發展。

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「共下擂茶慶端午佳節」活動，並提出6大客家政策。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左一）今出席「共下擂茶慶端午佳節」活動，並提出6大客家政策。記者張策／攝影