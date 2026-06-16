疏洪道種樹挨批恐釀水患 李四川：不影響防洪才會做

國民黨新北市長參選人李四川日前拋出在二重疏洪道等高灘地種樹構想，引發部分網友擔憂是否影響防洪功能。對此，李四川今天表示，相關規畫前提是不影響防洪安全，在高灘地適當區域種植樹木，不僅可增加綠意，也能提供遮蔭空間，達到環境與防洪兼顧的雙贏效果。

李四川今出席新北市三峽區客家文化協會「共下擂茶慶端午佳節」活動，針對外界質疑在二重疏洪道種樹恐增加淹水風險，他表示，先前已說明相關構想是與環境部推動植樹政策有關。

李四川指出，環境部長先前提到希望在各地推動植樹計畫，也有企業表達願意捐贈樹木給雙北地區，因此他建議未來若有相關計畫，可評估在基隆河、淡水河及二重疏洪道等區域，不影響防洪功能的高灘地空間種植樹木。

他強調，種樹地點必須以不妨礙防洪為前提，若能在兼顧河川治理及安全條件下增加綠覆率，不但能改善民眾休憩環境，也可提供遮蔭效果，「不影響防洪，又可以遮蔭」，達到雙贏目標。