謝政達婉拒監委提名 李四川：朝野有共識可修法廢監院

總統府日前公布新一波監察委員提名名單，其中曾任新北市副市長的謝政達名列其中，不過謝政達今天發表聲明，表示認同廢除監察院主張，決定婉拒監察委員提名。國民黨新北市長參選人李四川今表示，尊重個人意願，也認為若朝野對監察院存廢已有共識，可透過修法程序推動廢除監察院。

李四川今天出席新北市三峽區客家文化協會「共下擂茶慶端午佳節」活動，會前接受媒體聯訪，被問及謝政達婉拒監委提名，是否與新北市長選戰有關，李四川回應，自己尊重個人意願；至於監察院存廢問題，他認為若朝野各黨能夠形成共識，就可以進一步修法廢除監察院。

媒體追問，新北市長侯友宜先前曾表示事前知悉謝政達被提名監委，李四川是否也事先知情。李四川則說「我不曉得這個狀況」，並再次強調尊重謝政達個人的決定。

謝政達今天透過聲明指出，當初接受提名徵詢，是希望憑藉多年行政歷練及在人權、勞動領域的經驗，協助回應社會對監察院的期待。不過隨著監委名單公布後，引發各界對監察院存廢的討論，他認同廢除監察院主張，因此決定婉拒提名，並以此作為支持立法院推動修憲廢除監察院的具體行動。