快訊

新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

扯！9歲女童遭2男性侵 冷血媽堅稱「女兒說謊」還陪加害人出庭

美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣長選情瞬息萬變 綠營參選人陳素月：戰戰兢兢不敢掉以輕心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨提名彰化縣長參選人、立法委員陳素月強調將虛心領受各界建議，讓自己變得更強。記者簡慧珍／攝影
民進黨提名彰化縣長參選人、立法委員陳素月強調將虛心領受各界建議，讓自己變得更強。記者簡慧珍／攝影

民進黨提名彰化縣長參選人陳素月今接受網媒直播節目專訪，談到目前選舉情勢，認為彰化縣藍大於綠，各有三成支持者，國民黨提名縣長參選人魏平政有全國農會前理事長蕭景田操盤，爆發力不容小覷，目前她民調領先但選情瞬息萬變，戰戰兢兢不敢掉以輕心。

2026九合一選舉

立法委員也是縣長參選人陳素月接受「中午來開匯」主持人黃光芹採訪，回答彰化市前市長邱建富退出民進黨，形成下屆縣長選舉「三腳督」、彰化縣長「兩藍一綠」政治魔咒、國民黨參選人魏平政家鄉在她立法委員本命區的影響、現任縣長王惠美政績對魏平政的加持，及中央民進黨執政對民進黨彰化縣長選情有多大幫助等問題。

陳素月說，民進黨參考民調結果展開提名作業，她和另三名參選人在黨中央簽同意書，絕無黑箱，提名公布後邱建富一再釋出要參選縣長的消息，黨中央多次勸說無效，現在請他退出恐涉期約賄選，不可能勸退了，今後「他走他的陽關道」，她相信民進黨基本盤會回到黨提名的人。

所謂彰化縣長「兩藍一綠」政治魔咒，陳素月認為是選舉歷史呈現的巧合，執政不是輪替，而是交給選民決定，目前她民調領先可是看過很多選前突然翻盤，因此戰戰兢兢，會把該做的都做到最好，

陳素月表示，魏平政家鄉是她立委選區的一鄉，本來要支持她的「地方頭人」轉向「社頭人要支持社頭人」，當然彰化縣地方派系山頭林立，每次選舉都因參選人選不同而有變化，如果國民黨沒整合成功，就有人會轉向支持她，而魏平政有基層農會實力很強的蕭景田操盤，後續爆發力不容小覷。

陳素月指出，縣長王惠美對下屆縣長選舉有一定影響力，會盡國民黨黨員責任輔選魏平政，但每一參選人的個人條件才是決定選票流向的主因，藍營忠貞黨員會把支持王惠美轉向支持魏平政，淺藍和中間選民就不一定。

賴政府提出零到十八歲每月津貼五千元「國家養」政策，陳素月提出六十五歲以上健保費縣政府不排富全額負擔的政見，她表示都經過計算，財政方面沒問題，對人民有利大家都肯定，反而藍、白聯手擋中央總預算引起基層反感，例如老農年金一萬元、農業灌排修繕預算都沒著落，地方民眾不講但對她說「你們在做，我們都有看。」

國民黨主席鄭麗文訪中、訪美，陳素月認為對縣長選情影響不大，中間選民只在意生活過得好不好，像彰化縣人口流失剩一百廿萬人、每年約一千五百名小六生畢業到台中市升學，及縣民抱怨彰化縣五十年沒改變、沒百貨公司、沒五星級飯店，如果她當選，將加強教育、交通建設。陳素月強調，若當選縣長一定全力全意投入縣政，落實「彰化加速」發展。

陳素月 蕭景田 2026九合一選舉 彰化縣選舉 民進黨

延伸閱讀

邱建富無黨參戰彰化縣長 自估可從藍綠各拿2成5選票

國民黨竹北市長內參民調出爐 吳旭智勝出拚藍白整合

國民黨彰化縣員林市長初選 議員凃俊任勝出

北藝大前校長陳愷璜選嘉義市長 藍白、綠營參選人：尊重民主競爭

相關新聞

選戰開打！新竹人叫外送驚見「參選人親送」 網笑讚：已在為民服務

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。. 陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。 有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。 網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

搶攻67萬客家票 李四川端6大政策牛肉

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市三峽區客家文化協會舉辦的「共下擂茶慶端午佳節」活動，現場湧入大批客家鄉親力挺，李四川也在活動中宣布6大客家政策，讓現場民眾歡呼不止。

疏洪道種樹挨批恐釀水患 李四川：不影響防洪才會做

國民黨新北市長參選人李四川日前拋出在二重疏洪道等高灘地種樹構想，引發部分網友擔憂是否影響防洪功能。對此，李四川今天表示，相關規畫前提是不影響防洪安全，在高灘地適當區域種植樹木，不僅可增加綠意，也能提供遮蔭空間，達到環境與防洪兼顧的雙贏效果。

謝政達婉拒監委提名 李四川：朝野有共識可修法廢監院

總統府日前公布新一波監察委員提名名單，其中曾任新北市副市長的謝政達名列其中，不過謝政達今天發表聲明，表示認同廢除監察院主張，決定婉拒監察委員提名。國民黨新北市長參選人李四川今表示，尊重個人意願，也認為若朝野對監察院存廢已有共識，可透過修法程序推動廢除監察院。

綠營評估蘇、沈雙箭頭帶動選情 李四川：別讓仇恨值繼續升高

民進黨積極布局2026地方選舉，綠營內部評估，由民進黨新北市長參選人蘇巧慧與民進黨台北市長參選人沈伯洋組成的「雙箭頭」有望帶動整體選情，而國民黨新北市長參選人李四川今天表示，自己對兩位了解的就是大罷免議題已讓社會仇恨值升高，期待年底雙北選戰能回歸理性，成為一場君子之爭。

蘇巧慧批財劃法惡修 李四川：沒看過蘇巧慧的版本

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市三峽區客家文化協會舉辦的「共下擂茶慶端午佳節」活動，會前接受媒體聯訪時，針對財劃法議題表示，對手蘇巧慧擔任立委多年，若真的如此了解新北市需求，應提出自己的版本，而非僅批評現行修法內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。