彰化縣長選情瞬息萬變 綠營參選人陳素月：戰戰兢兢不敢掉以輕心

民進黨提名彰化縣長參選人陳素月今接受網媒直播節目專訪，談到目前選舉情勢，認為彰化縣藍大於綠，各有三成支持者，國民黨提名縣長參選人魏平政有全國農會前理事長蕭景田操盤，爆發力不容小覷，目前她民調領先但選情瞬息萬變，戰戰兢兢不敢掉以輕心。

立法委員也是縣長參選人陳素月接受「中午來開匯」主持人黃光芹採訪，回答彰化市前市長邱建富退出民進黨，形成下屆縣長選舉「三腳督」、彰化縣長「兩藍一綠」政治魔咒、國民黨參選人魏平政家鄉在她立法委員本命區的影響、現任縣長王惠美政績對魏平政的加持，及中央民進黨執政對民進黨彰化縣長選情有多大幫助等問題。

陳素月說，民進黨參考民調結果展開提名作業，她和另三名參選人在黨中央簽同意書，絕無黑箱，提名公布後邱建富一再釋出要參選縣長的消息，黨中央多次勸說無效，現在請他退出恐涉期約賄選，不可能勸退了，今後「他走他的陽關道」，她相信民進黨基本盤會回到黨提名的人。

所謂彰化縣長「兩藍一綠」政治魔咒，陳素月認為是選舉歷史呈現的巧合，執政不是輪替，而是交給選民決定，目前她民調領先可是看過很多選前突然翻盤，因此戰戰兢兢，會把該做的都做到最好，

陳素月表示，魏平政家鄉是她立委選區的一鄉，本來要支持她的「地方頭人」轉向「社頭人要支持社頭人」，當然彰化縣地方派系山頭林立，每次選舉都因參選人選不同而有變化，如果國民黨沒整合成功，就有人會轉向支持她，而魏平政有基層農會實力很強的蕭景田操盤，後續爆發力不容小覷。

陳素月指出，縣長王惠美對下屆縣長選舉有一定影響力，會盡國民黨黨員責任輔選魏平政，但每一參選人的個人條件才是決定選票流向的主因，藍營忠貞黨員會把支持王惠美轉向支持魏平政，淺藍和中間選民就不一定。

賴政府提出零到十八歲每月津貼五千元「國家養」政策，陳素月提出六十五歲以上健保費縣政府不排富全額負擔的政見，她表示都經過計算，財政方面沒問題，對人民有利大家都肯定，反而藍、白聯手擋中央總預算引起基層反感，例如老農年金一萬元、農業灌排修繕預算都沒著落，地方民眾不講但對她說「你們在做，我們都有看。」

國民黨主席鄭麗文訪中、訪美，陳素月認為對縣長選情影響不大，中間選民只在意生活過得好不好，像彰化縣人口流失剩一百廿萬人、每年約一千五百名小六生畢業到台中市升學，及縣民抱怨彰化縣五十年沒改變、沒百貨公司、沒五星級飯店，如果她當選，將加強教育、交通建設。陳素月強調，若當選縣長一定全力全意投入縣政，落實「彰化加速」發展。