綠營評估蘇、沈雙箭頭帶動選情 李四川：別讓仇恨值繼續升高

民進黨積極布局2026地方選舉，綠營內部評估，由民進黨新北市長參選人蘇巧慧與民進黨台北市長參選人沈伯洋組成的「雙箭頭」有望帶動整體選情，而國民黨新北市長參選人李四川今天表示，自己對兩位了解的就是大罷免議題已讓社會仇恨值升高，期待年底雙北選戰能回歸理性，成為一場君子之爭。

李四川今天出席新北市三峽區客家文化協會舉辦的「共下擂茶慶端午佳節」活動時，媒體詢問，綠營評估蘇巧慧與沈伯洋可望成為帶動全台選情的雙箭頭，是否感受到全國都在關注雙北選戰。

對此，李四川表示，就他對蘇巧慧與沈伯洋較深刻的印象，仍聚焦在大罷免相關議題。他認為，大罷免行動已使全國政治對立與仇恨值相當高。

李四川說，他希望今年底的選舉，尤其是雙北市長選戰，能夠回歸政策與理念競爭，以理性、正向方式進行，「雙北都是一個君子之爭」，這也是他對選舉氛圍的期待。