蘇巧慧批財劃法惡修 李四川：沒看過蘇巧慧的版本

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。. 陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。 有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。 網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

2026-06-16 10:05