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蘇巧慧批財劃法惡修 李四川：沒看過蘇巧慧的版本
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市三峽區客家文化協會舉辦的「共下擂茶慶端午佳節」活動，會前接受媒體聯訪時，針對財劃法議題表示，對手蘇巧慧擔任立委多年，若真的如此了解新北市需求，應提出自己的版本，而非僅批評現行修法內容。
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蘇巧慧日前表示，並非反對增加地方財源，而是反對「傅崐萁版本」惡修財劃法，而李四川指出，蘇巧慧擔任立委約10年，對新北市情況相當熟悉，但至今未見提出相關版本。
李四川說，財劃法預估可為新北市增加300多億元財源，對地方建設與發展相當重要，因此認為財劃法有其必要性。
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