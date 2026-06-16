【重磅快評】國民黨鄉愿 助長廖婉汝被提名監委的政治效果

距離總統府公布第七屆監察院正副院長、監委被提名名名單已經5天，除了「按慣例」的一片酬庸、綠友友，較引發矚目的，是國民黨籍的前新北市副市長謝政達、前立委廖婉汝也名列其中。在各方壓力下，謝政達已宣布婉拒提名，廖婉汝則仍動向不明。但無論廖婉汝是否也跟進「婉拒提名」，民進黨提名她的政治目的已經達到，甚至是「超出預期」了。

在提名名單公布的第一時間，國民黨便對外表示知悉謝政達、廖婉汝會被提名，但不是「國民黨推薦」。但平心而論，雖然兩人都在藍營，但稱不上是什麼極具影響力的代表性人物，過去的政治資歷，也和監察委員的職權扯不上關係。到底為何受到賴清德總統「青睞」，令人費解。

但如果推敲「政治效果」，就讓人恍然大悟了。謝政達長期擔任新北市長侯友宜的幕僚，算是核心人物，提名謝政達，確實能達到「裂解國民黨」的效果；至於廖婉汝，算是十足的地方型政治人物，等於是被賴總統拿來當成「藍營樣板」，意思差不多就等於「國民黨有資格當監委的，就是廖婉汝之流」。這不是在肯定國民黨，更不是肯定廖婉汝，而是羞辱國民黨。

但之所以說廖婉汝達到「預期外的效果」，是提名名單公布後，廖婉汝竟然砲口向內，怒嗆主張廢監院的台北市長蔣萬安「你當總統還會廢監院嗎？」還說國民黨主張廢監院，應該之前就提，「不應該等到提名了以後才提」。對於自己可能被黨紀處分，則說「監委本來就要跳脫黨派」，簡直是還沒當上監委，就已經在用「綠色監委」思考了。

政治人物被酬庸就失去忠誠者所在多有，但第一時間對自己本來的政黨惡言相向的卻不多見。但廖婉汝敢於如此，也和國民黨迄今無作為脫不了關係。在提名名單公布第一時間，國民黨竟然說「尊重黨團自主」；對於是否黨紀處分，則說「要找兩人說明再說」。未經政黨同意就接受提名是不爭事實，還需要說明什麼？

2020年前總統蔡英文的監察院人事案，國民黨籍的前台東縣長黃健庭也在列，而且還被提名為副院長。名單公布第2天，國民黨就立刻明快處理，由考紀會將黃健庭停權。而黃健庭也幾乎在被停權後第一時間，就宣布婉拒提名，將國民黨可能的為難窘境化解於無形。如今的國民黨，可以說有答案可以抄都不抄，簡直匪夷所思。

國民黨的鄉愿，自有其政治考量。但無論考量是什麼，從整個政治大局看，都是愚蠢的做法。民進黨手握執政大權，有無限的資源可以策反國民黨人，如果國民黨持續鄉愿，不就等於是鼓勵被策反？