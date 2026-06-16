邱建富無黨參戰彰化縣長 自估可從藍綠各拿2成5選票

前彰化市長邱建富今正式宣布將以無黨籍身分投入彰化縣長選舉，外界關注是否牽動藍綠選情。邱建富表示，自己評估可分別拿下藍綠陣營約2成5選票，中間選民則是主要支持來源，可望取得約6成5選票；他也分析，若是藍綠兩強對決，約需32萬票才能當選縣長，若形成三角督，一般評估約25萬票即可勝出，他認為自己有把握達到這個門檻。

對於外界認為他參選將分散民進黨票源，邱建富強調，自己不是來「拉票」，而是以勝選為目標，「不打沒把握的仗」。他坦言，無黨籍參選在組織、募款及網路空戰上都較為吃虧，但自己的支持者來自不同領域，票源並非集中於特定政黨。

邱建富此次提出「彰化富」作為競選主軸，宣示打造「更豐富、更富有、更幸福」的彰化。他指出，產業發展將是核心政見，未來要營造能吸引高科技產業進駐的投資環境。針對中科四期開發面臨的用水問題，他主張爭取興建每日供水量10萬噸的海水淡化廠，提升彰化供水韌性，並作為爭取半導體及AI產業的重要基礎建設，更喊出「2030台積電進彰化」目標。

除了產業政策外，邱建富也提出多項幸福照顧政策，包括老人健保免費政策，也規劃長青幸福卡升級、20萬元生育補助、童萌卡擴大至0至6歲、24小時臨托服務、3億元青年發展基金，以及活化校地興建青年社會住宅等，希望打造從出生到老年的完整照顧體系。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，邱建富若正式參選，藍綠兩黨確實都會受到影響，黨內已有心理準備，但仍要觀察最終登記狀況。他指出，屆時將再依整體選情調整策略，目前仍按既定步調推進，並預計於8月登記前提出國民黨參選人魏平政的政策白皮書。

民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏則表示，邱建富已非民進黨員，因此不再多做評論，民進黨會持續一步一腳印，全力輔選黨提名參選人順利當選。