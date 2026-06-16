無黨籍縣議員曾玟學參選頭份市長 民進黨縣黨部：全力支持

民進黨黨友、無黨籍苗栗縣議員曾玟學昨天宣布參選下屆頭份市長，民進黨縣黨部今天聲明強調縣黨部執委會達成共識，將傾全力支持曾玟學，並推薦曾為頭份市長最佳人選。

無黨籍頭份市長羅雪珠兩屆任滿，下屆選舉新局面，曾玟學昨天宣布參選，國民黨縣議員徐功凡是國民黨唯一黨內提名登記，民進黨縣黨部今天聲明支持全力支持曾玟學，下屆頭份市長選舉藍、綠對決態勢浮出檯面。

民進黨縣黨部指出，曾玟學議員長期深耕苗栗，無論是在地方建設的爭取，或是對縣政的嚴謹監督，皆展現出卓越的專業能力，與極佳的民間口碑，全體執委一致認為曾紮實的服務基礎與問政品質，具備領導頭份市持續突破的關鍵能量。

頭份市人口成長全縣最快速、最具發展潛力的核心城市，迫切需要具備宏觀遠見與強大執行力的市長來擘劃藍圖。對於曾玟學所提出的核心政策，包括推動新舊城區共榮發展、全面改善交通環境、強化基礎建設韌性，及積極提升市民生活品質等願景，縣黨部表達高度肯定與全力支持。

苗栗縣黨部主委陳詩弦指出，這次支持曾玟學是彼此理念的深度認同，黨部也將與曾深化合作，回應市民對於城市進步的殷切期盼，不僅要延續頭份的發展動力，更要創造在地政治的新氣象，共同為頭份市的未來打拚，協助曾將優質的市政理念傳達給市民，團結一切進步力量，爭取最後的勝選。