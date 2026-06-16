北藝大前校長陳愷璜選嘉義市長 藍白、綠營參選人：尊重民主競爭

無黨籍國立台北藝術大學前校長陳愷璜，宣布投入年底嘉市長選舉，為選情增添變數。對此，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷以及民進黨提名的市長參選人、現任立委王美惠都表示尊重，歡迎優秀人才投入公共事務，共同為嘉義發展努力。

王美惠簡單回應表示，只要符合參選資格，任何人都有參選的權利，在民主社會中，會尊重每個人的參政權與參選自由。張啓楷表示，民主政治最可貴之處就在於有更多優秀人才願意參與公共事務，為地方發展貢獻心力，因此樂見並歡迎所有關心嘉義、熱愛嘉義的人加入城市建設行列，一起為嘉義的未來打拚。

張啓楷指出，城市治理最重要的是延續成功經驗，同時提出面向未來的具體願景。他主張推動「幸福延續、啟開未來」的城市發展藍圖，希望在現有市政基礎上，透過更具前瞻性的政策與建設規劃，進一步提升嘉義市競爭力，朝向雲嘉南區域核心城市目標邁進。

張啓楷強調，自己已經做好承擔市政重任的準備，未來將結合中央歷練、地方服務經驗及各界專業力量，攜手市民共同打造下一個世代的嘉義。他認為，市民真正關心的並非政治口號，而是候選人是否具備清晰願景、執行能力與照顧市民的決心，能否將建設與福利政策落實到位。

張啓楷表示，這場市長選舉不只是候選人之間的競爭，更關係到嘉義未來發展方向的選擇。他將以最謙卑的態度、最務實的作為爭取市民認同與支持，期盼讓嘉義持續進步，延續幸福城市成果，開創更精彩的未來。隨著陳愷璜宣布投入選戰，加上藍白共推的張啓楷與民進黨提名的王美惠，無黨的黃宏成，市長選舉形成4人競逐態勢。未來各陣營將如何提出具體政策主張、爭取選民認同，也將成為年底嘉義政壇關注焦點。