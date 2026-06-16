快訊

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

還有甜甜價嗎？總裁缺席日銀仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

聽新聞
0:00 / 0:00

北藝大前校長陳愷璜選嘉義市長 藍白、綠營參選人：尊重民主競爭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
無黨籍國立台北藝術大學前校長陳愷璜，宣布投入年底嘉市長選舉，為選情增添變數。對此，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷（右 ）以及民進黨提名的市長參選人、現任立委王美惠（左）都表示尊重。圖／聯合報資料照片
無黨籍國立台北藝術大學前校長陳愷璜，宣布投入年底嘉市長選舉，為選情增添變數。對此，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷（右 ）以及民進黨提名的市長參選人、現任立委王美惠（左）都表示尊重。圖／聯合報資料照片

無黨籍國立台北藝術大學前校長陳愷璜，宣布投入年底嘉市長選舉，為選情增添變數。對此，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷以及民進黨提名的市長參選人、現任立委王美惠都表示尊重，歡迎優秀人才投入公共事務，共同為嘉義發展努力。

2026九合一選舉

王美惠簡單回應表示，只要符合參選資格，任何人都有參選的權利，在民主社會中，會尊重每個人的參政權與參選自由。張啓楷表示，民主政治最可貴之處就在於有更多優秀人才願意參與公共事務，為地方發展貢獻心力，因此樂見並歡迎所有關心嘉義、熱愛嘉義的人加入城市建設行列，一起為嘉義的未來打拚。

張啓楷指出，城市治理最重要的是延續成功經驗，同時提出面向未來的具體願景。他主張推動「幸福延續、啟開未來」的城市發展藍圖，希望在現有市政基礎上，透過更具前瞻性的政策與建設規劃，進一步提升嘉義市競爭力，朝向雲嘉南區域核心城市目標邁進。

張啓楷強調，自己已經做好承擔市政重任的準備，未來將結合中央歷練、地方服務經驗及各界專業力量，攜手市民共同打造下一個世代的嘉義。他認為，市民真正關心的並非政治口號，而是候選人是否具備清晰願景、執行能力與照顧市民的決心，能否將建設與福利政策落實到位。

張啓楷表示，這場市長選舉不只是候選人之間的競爭，更關係到嘉義未來發展方向的選擇。他將以最謙卑的態度、最務實的作為爭取市民認同與支持，期盼讓嘉義持續進步，延續幸福城市成果，開創更精彩的未來。隨著陳愷璜宣布投入選戰，加上藍白共推的張啓楷與民進黨提名的王美惠，無黨的黃宏成，市長選舉形成4人競逐態勢。未來各陣營將如何提出具體政策主張、爭取選民認同，也將成為年底嘉義政壇關注焦點。

嘉義 藍白 王美惠 2026九合一選舉

延伸閱讀

影／宣布參選嘉義市長！北藝大前校長陳愷璜提美學結合科技藍圖

曾玟學宣布參選頭份市長 視覺設計字樣藍白配色

國民黨竹北市長內參民調出爐 吳旭智勝出拚藍白整合

國民黨彰化縣員林市長初選 議員凃俊任勝出

相關新聞

選戰開打！新竹人叫外送驚見「參選人親送」 網笑讚：已在為民服務

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。. 陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。 有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。 網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

影／無黨籍北藝大前校長陳愷璜 宣布參選嘉義市長

年底嘉義市長選戰添新變數，國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，並首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」，為年底選戰投下震撼彈。

蘇貞昌昔喊一定要修財劃法 李四川競辦：蘇巧慧10年立委零進度

針對財劃法修正議題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今高喊未反對地方增加財源，李四川競選辦公室發言人郭音蘭回應，蘇巧慧「嘴喊支持，票投反對」。藍白立委攜手推動修正財劃法，幫新北每年多爭取374億元預算，蘇巧慧卻在立院投下「反對票」；另蘇巧慧父親蘇貞昌2012年擔任民進黨主席時也高喊一定要修財劃法，蘇巧慧當了10年立委卻是零進度，「請問是蘇貞昌在騙，還是蘇巧慧在騙？」

中央要查處饒慶鈴海峽論壇發聲 游淑慧憂：民進黨下一步禁雙城論壇？

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪一條法律？國民黨北市議員游淑慧也憂心說，她很擔心，民進黨下一步，會不會也說台北上海雙城論壇，也是統戰，不准參加？

【快問快答】律師參選彰化縣長 魏平政：曾告過香港巨星

魏平政代表國民黨參選彰化縣長，回顧過去律師執業期間最深刻的訴訟案件，就是曾經告過香港某位天王級巨星。法院審理期間，從法官到旁聽人員，都非常期待目睹巨星，可惜這位香港天王從未現身出庭。

沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 柳采葳酸選情低迷只想蹭聲量

北市長選戰，民進黨參選人沈伯洋近期向市長蔣萬安下辯論戰帖。國民黨北市議員柳采葳表示，沈伯洋帶著綠營小雞跑基層，大張旗鼓地向蔣萬安下達了「形式不拘」的市政辯論戰帖。柳問，沈急著找現任市長吵架？但說實在的，這場辯論根本充滿了「三難」，蔣面對這種只拚政治、不拚市政的對手，到底要怎麼辯？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。