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影／宣布參選嘉義市長！北藝大前校長陳愷璜提美學結合科技藍圖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影
國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影

年底嘉義市長選戰添新變數，國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，並首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」，為年底選戰投下震撼彈。

2026九合一選舉

66歲陳愷璜投入選戰，創下嘉縣市分治嘉市首次有曾任國立大學校長無黨籍人士，返鄉角逐市長紀錄，為競爭激烈「民主聖地」市長選戰，出現新選擇。出生嘉市陳愷璜，嘉中畢業赴外求學發展，赴法國深造，返國長年投入藝術教育，歷任北藝大美術學院院長、學務長及校長。去年退休返鄉定居，為投入市長選舉，已經準備長達1年。

參選記者會，陳愷璜說明參選理念，發表創作《諸羅之歌》，藉音樂抒發對故鄉情感，以及對故鄉發展期待。他表示，嘉市擁有深厚人文歷史底蘊與珍貴文化資產，具備成為創新城市的條件，值得透過美學、藝術、科技與建築等跨領域整合，重新驅動城市發展動能。

陳愷璜指出，嘉市最大優勢正是其精緻且適中城市規模。因為城市夠小，反而更適合作為創新治理與城市實驗的場域。他提出「數位孿生城市」構想，希望透過數位科技建立城市虛實整合系統，結合都市規劃、交通管理、公共服務與文化資產保存，打造兼具智慧治理與人文美學的新典範。

面對嘉市邁入超高齡社會，他提出新的城市發展思維，在健保制度完善下，國人平均壽命增加，許多人退休後仍擁有15至30年黃金歲月，因此社會應重新思考高齡者角色價值。他認為，不應被65歲退休框架限制，知識經濟時代更需要善用高齡人才經驗與智慧，創造新的社會與經濟價值。未來透過發展美學產業與知識經濟，創造更多就業機會，吸引年輕人返鄉發展，讓嘉義成為兼具文化創意、科技創新與生活品質的宜居城市。

陳愷璜表示，相信市民智慧判斷力，雖然沒有政黨奧援與傳統組織，但從即日起展開為期3個月徒步走訪行程，深入全市84里與市民面對面交流，宣揚以美學治理城市、打造台灣首座數位孿生城市的理念，透過臉書、Podcast等數位平台擴大溝通，建立數位戰情室，分析各里發展需求與特色，作選戰重要參考。

陳愷璜能否以美學治理、數位轉型及知識經濟等論述打動選民，成為年底選戰受關注焦點之一。

國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影
國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影

國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影
國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影

國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影
國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影

國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影
國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」。記者魯永明／攝影

2026九合一選舉 嘉義市選舉 北藝大 無黨籍

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