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蘇貞昌昔喊一定要修財劃法 李四川競辦：蘇巧慧10年立委零進度

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
蘇巧慧在禁伐補償條例修法投下反對票。圖／擷取自立法院官網直播畫面
蘇巧慧在禁伐補償條例修法投下反對票。圖／擷取自立法院官網直播畫面

針對財劃法修正議題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今高喊未反對地方增加財源，李四川競選辦公室發言人郭音蘭回應，蘇巧慧「嘴喊支持，票投反對」。藍白立委攜手推動修正財劃法，幫新北每年多爭取374億元預算，蘇巧慧卻在立院投下「反對票」；另蘇巧慧父親蘇貞昌2012年擔任民進黨主席時也高喊一定要修財劃法，蘇巧慧當了10年立委卻是零進度，「請問是蘇貞昌在騙，還是蘇巧慧在騙？」

2026九合一選舉

郭音蘭指出，過去蘇貞昌擔任民進黨主席時，曾大張旗鼓邀請民進黨執政縣市首長召開記者會，高喊一定要求修正財劃法，並強調要把財劃法列入立法院的優先法案，但蘇巧慧2016年就任立委，至今已長達10年時間，卻選擇跟著民進黨一起推動「勞基法修惡」、「開放萊豬進口」等行為，對於財劃法修正增加新北自主預算的進度，卻是掛鴨蛋。

郭音蘭表示，在野黨立委在立法院積極推動財劃法修法，就是要幫新北市爭取每年增加374億元預算，讓交通建設、教育資源與社福托育擁有更充足的自有財源，蘇巧慧身為新北市民選出的立委，非但沒有站在市民福祉立場，反而在國會跟隨黨意阻擋修法，完全暴露出「黨意高於民意」的雙重標準。

郭音蘭說，不只是財劃法修正，蘇巧慧今也稱不反對原住民禁伐補償提高，但對於國民黨及原民立委提出每公頃3萬元增至6萬元的修法版本，蘇巧慧依然投下反對票，根本是「嘴喊支持、票投反對」，郭音蘭也質疑蘇巧慧，如果對於在野黨提出的版本有意見，蘇巧慧的作為又在哪裡？當了10立委卻只會批評、毫無建樹，實在愧對市民託付。

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