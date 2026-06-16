快訊

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

還有甜甜價嗎？總裁缺席日銀仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨諷謝國樑是「基隆借錢貴公子」 市府：謝任內努力減債7至10億元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天質疑基隆市長謝國樑，主政期間財政紀律鬆動，讓基隆走向結構性赤字，更讓市民擔心未來背負更沉重負擔。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天質疑基隆市長謝國樑，主政期間財政紀律鬆動，讓基隆走向結構性赤字，更讓市民擔心未來背負更沉重負擔。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨基隆市黨部今天表示，基隆市今年度預算編列舉債72.79億元，創下近12年新高，顯示市長謝國樑主政財政紀律鬆動，讓基隆走向結構性赤字，更讓市民擔心未來背負更沉重負擔。

2026九合一選舉

基隆市政府財政處回應，按照今年上半年實際收支情形，市府在年底政府債務，將減至約60億元，謝國樑任內4年共努力減債7至10億元。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，根據基市府預算資料，前市長林右昌8年任期，基隆市歲入與歲出大致維持平衡，更重要的是幾乎年年維持「還債大於舉債」，在推動城市建設的同時，兼顧財政紀律與債務管理。

余睿柏指出，謝國樑上任後情況卻完全改變，民國113年度歲入減歲出首度出現2.51億元赤字，114年度擴大至19.05億元，今年度更達22.79億元。若將追加預算納入計算，今年度實際財政缺口更高達27.69億元。短短3年已從歲入足以支應歲出的狀態，轉變成必須依靠大量舉債，才能維持財政運作的局面。

余睿柏表示，從預算書中的「實際增加舉債」數據來看，113年度增加舉債2.51億元，114年度增加7.46億元，今年度更暴增至27.69億元，3年合計新增債務超過37億元，代表謝國樑市府借的錢已經超過還的錢，與林市府還債大於舉債形成強烈對比。

余睿柏質疑謝國樑上任以來，不斷推出大型活動與話題政策，財政管理最重要的工作，應該是量入為出、審慎理財，而不是把債務留給下一代承擔。市府今年度債務舉借高達72.79億元，證明謝國樑已經變成讓基隆市民買單的「借錢『貴』公子」。

余睿柏說，民進黨基隆市黨部將持續監督市府財政狀況，要求謝國樑市府清楚向市民說明，不斷增加的債務究竟花到哪裡？是否真正改善市民生活？以及未來如何避免基隆市財政持續惡化？確保下一代不必為今天的錯誤決策付出代價。

2026九合一選舉 謝國樑 民進黨 財政 基隆市選舉

延伸閱讀

15年後中央財政差短？莊翠雲：委外研究作政策參考

赴星期間遭冒名行騙 謝國樑：臉書、LINE都有假帳號 詐騙態樣層出不窮

陸政府債券餘額突破人民幣100兆元 占GDP比已達70%

中捷藍線經費擬追加千億 藍綠交鋒

相關新聞

選戰開打！新竹人叫外送驚見「參選人親送」 網笑讚：已在為民服務

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。. 陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。 有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。 網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

影／無黨籍北藝大前校長陳愷璜 宣布參選嘉義市長

年底嘉義市長選戰添新變數，國立台北藝術大學前校長、無黨籍藝術家陳愷璜上午在嘉義市工作室，宣布投入下屆市長選舉，強調參選核心初衷是「給嘉義一個機會，也給台灣一個機會」，並首度提出以美學結合科技的跨域治理藍圖，主張將嘉市打造為台灣第一座「數位孿生城市」，為年底選戰投下震撼彈。

蘇貞昌昔喊一定要修財劃法 李四川競辦：蘇巧慧10年立委零進度

針對財劃法修正議題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今高喊未反對地方增加財源，李四川競選辦公室發言人郭音蘭回應，蘇巧慧「嘴喊支持，票投反對」。藍白立委攜手推動修正財劃法，幫新北每年多爭取374億元預算，蘇巧慧卻在立院投下「反對票」；另蘇巧慧父親蘇貞昌2012年擔任民進黨主席時也高喊一定要修財劃法，蘇巧慧當了10年立委卻是零進度，「請問是蘇貞昌在騙，還是蘇巧慧在騙？」

中央要查處饒慶鈴海峽論壇發聲 游淑慧憂：民進黨下一步禁雙城論壇？

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪一條法律？國民黨北市議員游淑慧也憂心說，她很擔心，民進黨下一步，會不會也說台北上海雙城論壇，也是統戰，不准參加？

【快問快答】律師參選彰化縣長 魏平政：曾告過香港巨星

魏平政代表國民黨參選彰化縣長，回顧過去律師執業期間最深刻的訴訟案件，就是曾經告過香港某位天王級巨星。法院審理期間，從法官到旁聽人員，都非常期待目睹巨星，可惜這位香港天王從未現身出庭。

沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 柳采葳酸選情低迷只想蹭聲量

北市長選戰，民進黨參選人沈伯洋近期向市長蔣萬安下辯論戰帖。國民黨北市議員柳采葳表示，沈伯洋帶著綠營小雞跑基層，大張旗鼓地向蔣萬安下達了「形式不拘」的市政辯論戰帖。柳問，沈急著找現任市長吵架？但說實在的，這場辯論根本充滿了「三難」，蔣面對這種只拚政治、不拚市政的對手，到底要怎麼辯？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。