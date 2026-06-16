民進黨諷謝國樑是「基隆借錢貴公子」 市府：謝任內努力減債7至10億元

民進黨基隆市黨部今天表示，基隆市今年度預算編列舉債72.79億元，創下近12年新高，顯示市長謝國樑主政財政紀律鬆動，讓基隆走向結構性赤字，更讓市民擔心未來背負更沉重負擔。

基隆市政府財政處回應，按照今年上半年實際收支情形，市府在年底政府債務，將減至約60億元，謝國樑任內4年共努力減債7至10億元。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，根據基市府預算資料，前市長林右昌8年任期，基隆市歲入與歲出大致維持平衡，更重要的是幾乎年年維持「還債大於舉債」，在推動城市建設的同時，兼顧財政紀律與債務管理。

余睿柏指出，謝國樑上任後情況卻完全改變，民國113年度歲入減歲出首度出現2.51億元赤字，114年度擴大至19.05億元，今年度更達22.79億元。若將追加預算納入計算，今年度實際財政缺口更高達27.69億元。短短3年已從歲入足以支應歲出的狀態，轉變成必須依靠大量舉債，才能維持財政運作的局面。

余睿柏表示，從預算書中的「實際增加舉債」數據來看，113年度增加舉債2.51億元，114年度增加7.46億元，今年度更暴增至27.69億元，3年合計新增債務超過37億元，代表謝國樑市府借的錢已經超過還的錢，與林市府還債大於舉債形成強烈對比。

余睿柏質疑謝國樑上任以來，不斷推出大型活動與話題政策，財政管理最重要的工作，應該是量入為出、審慎理財，而不是把債務留給下一代承擔。市府今年度債務舉借高達72.79億元，證明謝國樑已經變成讓基隆市民買單的「借錢『貴』公子」。

余睿柏說，民進黨基隆市黨部將持續監督市府財政狀況，要求謝國樑市府清楚向市民說明，不斷增加的債務究竟花到哪裡？是否真正改善市民生活？以及未來如何避免基隆市財政持續惡化？確保下一代不必為今天的錯誤決策付出代價。