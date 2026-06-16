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雙北選情升溫 蘇巧慧：與沈伯洋帶台北隊、新北隊前進
民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧近期聲量上漲，被問到如何合作衝刺，蘇巧慧今天表示，雙北選情一直都是全國選戰重心，他們兩位現在各自帶領台北隊和新北隊，就是希望兩座城市可以既競爭又合作，讓兩座城市都能夠精彩又漂亮。未來會繼續朝這樣的願景和步調前進，希望台北和新北可以共好、共榮。
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蘇巧慧今天出席法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓揭牌典禮時說，今天是調查局中和園區的揭牌典禮，代表國內對犯罪偵防、毒品查緝能力進一步地提升。
蘇起會說，自己從十年前進到立法院，不管是在教文委員會，或者到內政委員會，都非常重視毒品的問題，不論是從源頭防治，或犯罪修法加重，都希望能全面防制、防堵，希望毒品不要危害社會。
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