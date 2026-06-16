李四川批蘇反對財劃法 蘇巧慧：反對的是亂修的財劃法

新北市長選舉藍綠交戰，國民黨參選人李四川批評民進黨參選人蘇巧慧反對財劃法，要蘇不要說一套做一套。蘇巧慧今天表示，反對的一直都是傅崐萁版本，反對的始終是亂修的財劃法，不是反對地方財源增加。

蘇巧慧說，他們反對的一直都是傅崐萁的版本，傅崐萁版本的財劃法讓新北市的人均變成是只有台北的二分之一，台北的人均竟然超過新北的人均這麼多，連新北市的財政局長，甚至是她的對手也都提出過。

蘇巧慧說，傅這版本當時就是不經討論，也沒有讓各個縣市的代表都能夠理解背後的意涵「我們反對的始終是亂修的財劃法，而不是反對地方的財源增加。」

對於國民黨也指蘇反對禁伐補償，蘇巧慧也說，這和財劃法情形相同，他們反對的是不經討論，就直接提出這種沒有辦法令人接受的版本，當時連國民黨的委員都說「蘇巧慧委員也支持提高禁伐補償」。

蘇巧慧說，他們都贊成這個方向，但是都反對不經預算討論就直接由立法院逕自增加預算，這樣破壞憲政體制，不管是禁伐補償或者是財劃法，都希望能夠經過充分的討論。

蘇巧慧說，自己是原住民媳婦，提出很多原住民政策，包括生活照顧、制度支持，及文化傳承等，都是希望能夠全面性讓我們的族人朋友從生活安心、制度提升，一直到文化傳承，各面向都能讓原住民族在新北市這個城市生活得更安心、更好。