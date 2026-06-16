中央要查處饒慶鈴海峽論壇發聲 游淑慧憂：民進黨下一步禁雙城論壇？

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪一條法律？國民黨北市議員游淑慧也憂心說，她很擔心，民進黨下一步，會不會也說台北上海雙城論壇，也是統戰，不准參加？

游淑慧說，海峽論壇辦到現在，已經辦了二十幾年，雙方就經濟、文化、影視或多方面等交流，過去也有產業學者代表參加，比較遺憾的是，過去民進黨都沒有反對，頂多就是叮嚀再叮嚀，但這次卻是直接不讓台東縣長饒慶鈴去，沒什麼理由，只說是統戰活動，但已經辦了二十多年，「（民進黨）突然醒過來？甚至台灣也可以去統人家，說台灣有多好啊。」

游淑慧說，大陸也宣布一些惠台東政策，縣長饒慶鈴是要去幫台東農民爭取一些訂單，但民進黨在川普訪問大陸後，有收斂一點，發現川普與習近平還是可以談，但是沒有多久又再走回「抗中」，什麼都要反抗，連二十多年的海峽論壇都禁止。

游說，所以她很擔心，民進黨下一步，會不會也說台北上海雙城論壇，也是統戰，不准參加？游也問，川普與習近平可以談，川普與伊朗也可以談，但為什麼兩岸卻是什麼都不能談。