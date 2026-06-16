快訊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

男大生戴藍牙耳機追劇在耳朵爆炸！傻眼「不是雜牌」熱銷百萬 網狂吐槽

聽新聞
0:00 / 0:00

甫卸任苗栗縣民政處長一職 巫恒昭宣布參選通霄鎮長

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
巫恒昭今天上午透過臉書宣布參選通霄鎮長，正式挑戰現任張可欣的連任之路。圖／巫恒昭提供
巫恒昭今天上午透過臉書宣布參選通霄鎮長，正式挑戰現任張可欣的連任之路。圖／巫恒昭提供

2026苗栗縣通霄鎮長選情添變數！甫卸任縣府民政處長一職的前鎮長巫恒昭，今天上午透過臉書向通霄鄉親報告「參選通霄鎮長！懇請各位長輩青年朋友大力支持，共創新局！」，挑戰現任張可欣的連任之路。

2026九合一選舉

巫恒昭上午僅在臉書簡短發文「已於6/9正式辭去民政處長職務，參選通霄鎮長！苗栗有好縣長！通霄更需要 有能力肯負責的鎮長來創新通霄，幸福向前行，恒昭懇請各位長輩青年朋友大力支持！共創新局！」

巫恒昭表示，看到通霄的發展一直停滯不前，公所財源也一直無法公平合理運用，很是心急，自己思量許久下定決心。他也坦言壓力很大，但不會畏懼，之後對於任何外部「壓力」都能接受，會勇於承擔，只求創新通霄、創造通霄幸福，即日起會展開拜訪，先尋求過去團隊的支持，再規劃後面的選舉步調。

巫恒昭曾任一屆的通霄鎮民代表、議員，兩屆通霄鎮長，2022年縣市長選舉時，強力輔選鍾東錦縣長選戰，鍾當選之後他也受延攬進入縣府擔任民政處長，從政資歷相當完整。

明面上雖然張可欣鎮長與鍾縣長交好，但外界普遍認為巫恒昭是鍾的愛將，對於2026通霄鎮長選戰，鍾是否表態會有所偏愛，影響基層選情甚鉅，張可欣的連任之路也將面臨挑戰。

苗栗縣 通霄 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

延伸閱讀

曹爾元再戰連江縣長創新局 王忠銘：不必跟著起舞

曾玟學宣布參選頭份市長 視覺設計字樣藍白配色

東勢鄉長張健福上月宣布退選 資格大逆轉今宣布再披戰袍

甫宣布不競選連任 新北議員江怡臻出任李四川競辦主任

相關新聞

選戰開打！新竹人叫外送驚見「參選人親送」 網笑讚：已在為民服務

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。. 陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。 有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。 網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

中央要查處饒慶鈴海峽論壇發聲 游淑慧憂：民進黨下一步禁雙城論壇？

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪一條法律？國民黨北市議員游淑慧也憂心說，她很擔心，民進黨下一步，會不會也說台北上海雙城論壇，也是統戰，不准參加？

【快問快答】律師參選彰化縣長 魏平政：曾告過香港巨星

魏平政代表國民黨參選彰化縣長，回顧過去律師執業期間最深刻的訴訟案件，就是曾經告過香港某位天王級巨星。法院審理期間，從法官到旁聽人員，都非常期待目睹巨星，可惜這位香港天王從未現身出庭。

沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 柳采葳酸選情低迷只想蹭聲量

北市長選戰，民進黨參選人沈伯洋近期向市長蔣萬安下辯論戰帖。國民黨北市議員柳采葳表示，沈伯洋帶著綠營小雞跑基層，大張旗鼓地向蔣萬安下達了「形式不拘」的市政辯論戰帖。柳問，沈急著找現任市長吵架？但說實在的，這場辯論根本充滿了「三難」，蔣面對這種只拚政治、不拚市政的對手，到底要怎麼辯？

藍營員林市長初選 凃俊任勝出

地方選戰逐步升溫，彰化員林市長選戰呈現藍營整合、綠營尋將的局面；苗栗頭份則形成藍綠對決態勢，雙方陣營各自整隊。

竹北市長 藍初選吳旭智出線 拚藍白整合

全台最大縣轄市竹北市長選情受矚目，國民黨昨晚公布內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，未來盼與民眾黨人選以民調比高下，確立藍白共推人選。民眾黨徵召的竹市前副市長邱臣遠回應，合作應以民意為依歸，未來討論尊重兩黨中央機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。