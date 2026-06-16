甫卸任苗栗縣民政處長一職 巫恒昭宣布參選通霄鎮長

2026苗栗縣通霄鎮長選情添變數！甫卸任縣府民政處長一職的前鎮長巫恒昭，今天上午透過臉書向通霄鄉親報告「參選通霄鎮長！懇請各位長輩青年朋友大力支持，共創新局！」，挑戰現任張可欣的連任之路。

巫恒昭上午僅在臉書簡短發文「已於6/9正式辭去民政處長職務，參選通霄鎮長！苗栗有好縣長！通霄更需要 有能力肯負責的鎮長來創新通霄，幸福向前行，恒昭懇請各位長輩青年朋友大力支持！共創新局！」

巫恒昭表示，看到通霄的發展一直停滯不前，公所財源也一直無法公平合理運用，很是心急，自己思量許久下定決心。他也坦言壓力很大，但不會畏懼，之後對於任何外部「壓力」都能接受，會勇於承擔，只求創新通霄、創造通霄幸福，即日起會展開拜訪，先尋求過去團隊的支持，再規劃後面的選舉步調。

巫恒昭曾任一屆的通霄鎮民代表、議員，兩屆通霄鎮長，2022年縣市長選舉時，強力輔選鍾東錦縣長選戰，鍾當選之後他也受延攬進入縣府擔任民政處長，從政資歷相當完整。

明面上雖然張可欣鎮長與鍾縣長交好，但外界普遍認為巫恒昭是鍾的愛將，對於2026通霄鎮長選戰，鍾是否表態會有所偏愛，影響基層選情甚鉅，張可欣的連任之路也將面臨挑戰。