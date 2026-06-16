快訊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

男大生戴藍牙耳機追劇在耳朵爆炸！傻眼「不是雜牌」熱銷百萬 網狂吐槽

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰開打！新竹人叫外送驚見「參選人親送」 網笑讚：已在為民服務

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖，非陳裕珍本人。圖／聯合報系資料照 余承翰
外送員示意圖，非陳裕珍本人。圖／聯合報系資料照 余承翰

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。.

2026九合一選舉

陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。

有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。

網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

2026九合一選舉 新竹市選舉

延伸閱讀

國民黨竹北市長內參民調出爐 吳旭智勝出拚藍白整合

甫宣布不競選連任 新北議員江怡臻出任李四川競辦主任

東勢鄉長張健福上月宣布退選 資格大逆轉今宣布再披戰袍

六都人均預算新北最低 李四川批蘇巧慧反財劃法：不要說一套做一套

相關新聞

選戰開打！新竹人叫外送驚見「參選人親送」 網笑讚：已在為民服務

2026九合一選戰開打，參選人無不使出渾身解數吸引選民關注與重視。近日，陳珍裕以掙取外送員權益、動物保護、關懷環境與婦幼等議題為政見，宣布參選新竹市議員，並自製面紙發放宣傳，有民眾叫外送時收到，驚訝發現竟是「參選人本人親送外送」，令不少網友笑讚「真是行動派」。. 陳珍裕2日在臉書宣布參選新竹市東區新議員，指出自己擔任外送員已有6年，長期深入第一線，親自體會新竹的交通困境與勞動風險，因此期望能籍由參選議員，將第一線聲音帶進議會，改善環境。為宣傳自我理念，他特別印製面紙並請求外送夥伴支援發放，讓更多人認識他、了解他的抱負。 有民眾在收到外送時發現袋內附有幾包參選人面紙，包裝上的印刷人像「不知道為什麼覺得好眼熟」，打開手機才發現剛才送外送的騎手正是「陳珍裕本人」，忍不住笑出來。 網友見狀也紛紛表示，「珍裕已經在為民服務」、「珍裕真斜槓」、「選民服務提前做，給市民送餐也是選民服務」、「那是真的為民服務了，有衛生紙還能擦個嘴」、「他肯定了解這個城市，果然是行動派」、「真．從基層做起」、「身為一個議員參選人，偶爾出來跑跑外賣也是合乎常理的」、「很認真，超級行動派，而且長年救援很多貓狗」。

中央要查處饒慶鈴海峽論壇發聲 游淑慧憂：民進黨下一步禁雙城論壇？

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪一條法律？國民黨北市議員游淑慧也憂心說，她很擔心，民進黨下一步，會不會也說台北上海雙城論壇，也是統戰，不准參加？

【快問快答】律師參選彰化縣長 魏平政：曾告過香港巨星

魏平政代表國民黨參選彰化縣長，回顧過去律師執業期間最深刻的訴訟案件，就是曾經告過香港某位天王級巨星。法院審理期間，從法官到旁聽人員，都非常期待目睹巨星，可惜這位香港天王從未現身出庭。

沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 柳采葳酸選情低迷只想蹭聲量

北市長選戰，民進黨參選人沈伯洋近期向市長蔣萬安下辯論戰帖。國民黨北市議員柳采葳表示，沈伯洋帶著綠營小雞跑基層，大張旗鼓地向蔣萬安下達了「形式不拘」的市政辯論戰帖。柳問，沈急著找現任市長吵架？但說實在的，這場辯論根本充滿了「三難」，蔣面對這種只拚政治、不拚市政的對手，到底要怎麼辯？

藍營員林市長初選 凃俊任勝出

地方選戰逐步升溫，彰化員林市長選戰呈現藍營整合、綠營尋將的局面；苗栗頭份則形成藍綠對決態勢，雙方陣營各自整隊。

竹北市長 藍初選吳旭智出線 拚藍白整合

全台最大縣轄市竹北市長選情受矚目，國民黨昨晚公布內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，未來盼與民眾黨人選以民調比高下，確立藍白共推人選。民眾黨徵召的竹市前副市長邱臣遠回應，合作應以民意為依歸，未來討論尊重兩黨中央機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。