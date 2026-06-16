沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 柳采葳點出蔣市長「三難」

北市長選戰，民進黨參選人沈伯洋近期向市長蔣萬安下辯論戰帖。國民黨北市議員柳采葳表示，沈伯洋帶著綠營小雞跑基層，大張旗鼓地向蔣萬安下達了「形式不拘」的市政辯論戰帖。柳問，沈急著找現任市長吵架？但說實在的，這場辯論根本充滿了「三難」，蔣面對這種只拚政治、不拚市政的對手，到底要怎麼辯？

柳采葳說，第一難是拿「認知作戰」空降畫大餅，怎麼辯？ 沈高喊自己想的是「未來80年」，這種龐大又科幻的口號，只是為掩飾自己毫無地方行政經驗的致命傷，連台北市政的基本運作邏輯都不懂，就把市政當成他的「認知作戰」課堂在教，整天只會販賣焦慮？面對這種提不出具體解方、只會寫科幻劇本的「市政門外漢」，是要辯論什麼？

柳提第二難，指沈滿腦子只想「玩變裝、打陀螺」，怎麼辯？ 沈委員大酸蔣萬安只會派局處或政務官出來回應，這句話直接暴露出他有多外行。市政本來就該由各業管局處依專業分工回應與解決，但沈平時在立院就習慣玩陀螺、搞變裝，把嚴肅的政治殿堂當成自己變裝走秀場，連基本的「尊重專業文官體制」都不懂？只想逼著市長上台陪他演這齣政治實境秀，面對一個把市政當成遊樂場的對手，怎麼辯？

第三難：柳采葳說，沈為救選情「抹黑唱衰」台北，怎麼辯？ 蔣市長目前最重要的公務，是代表台北市前往新加坡領取「李光耀世界城市獎」特別獎，面對這項被譽為城市諾貝爾獎的國際榮耀，沈竟然還刻意拿老鼠、密室逃脫等零星個案來狂酸反擊，為了一己的選舉利益見不得台北好，甚至不惜抹煞全體台北市公務員拚出的心血與榮耀，逢蔣必反、只會唱衰台北的人，到底有什麼好辯論的？

柳采葳說，蔣每天都是用實際具體行動推動市政，公務員的努力跟付出絕不容抹殺！