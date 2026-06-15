警察節發文談爭取繁重加給 童子瑋：該爭取的福利 就要厚著臉皮去爭取

基隆市長參選人童子瑋在今天警察節發文，感謝全體警察同仁付出，也談到他去年起協助基隆市警察局，向中央爭取勤務繁重加給，終於讓基隆員警自今年3月起領到加給。童說，為地方爭取福利是他從政的初心，還沒上任（市長）就有政績，則是他的能力。

童子瑋表示，這段時間在外面掃街，有時會遇到鄉親開玩笑說，他還沒上任就已經有政績了。也有人感嘆現在的基市府，拿不出幾件讓人有感的成績。對他來說，有心想改變的事情，真的一刻都不用等，馬上去做就對了，能替地方爭取實際福利，就是最重要的事。

童子瑋指出，基隆雖然不是六都，但勤務強度一點都不輕，從港區治安、觀光人潮、交通疏導到跨區支援，很多工作量早已經是都會區等級，但薪資待遇卻長期沒有獲得相同支持。去年6月開始，他就與基隆市警察局一起持續向中央反映，也常常直接打電話到行政院爭取制度調整。

童子瑋說，經過好幾個月的溝通協調，行政院終於正式將非六都縣市納入支給範圍，讓基隆警察同仁從今年3月開始，可以依照勤務繁重程度，最高可領取4成的勤務繁重加成，預計每人每月增加1940元至3880元，刑事加成也每月增加1940元，這些數字代表的不只是加薪，更是對第一線警察付出的肯定。

童子瑋強調，為地方爭取福利，就是他從政的初心。對的事情、該爭取的福利，就要厚著臉皮去爭取，才能真正回饋全年無休守護市民的警察同仁。未來若有機會擔任市長，這個初衷不會改變，努力只會繼續加倍，讓更多為基隆付出的人得到應有尊重。

在警察節這一天，童子瑋說，他要再次謝謝所有警察夥伴的辛苦付出。因為城市安全，要靠每一天站在路口、處理案件、維持治安、協助市民的具體行動。他會繼續把該做的事情做好，讓所有為這座城市付出的人，都能得到應有的尊重和回報。