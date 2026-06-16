藍營員林市長初選 凃俊任勝出

地方選戰逐步升溫，彰化員林市長選戰呈現藍營整合、綠營尋將的局面；苗栗頭份則形成藍綠對決態勢，雙方陣營各自整隊。

國民黨彰化縣員林市長黨內初選民調結果昨出爐，由縣議員凃俊任勝出，將代表藍營角逐下屆市長。落敗的縣議員劉惠娟隨即表態支持並送上祝福，展現黨內整合氣勢。彰化縣黨部指出，後續將依民調結果報請中央核定提名，力拚延續藍營在員林的優勢。

凃俊任提出「打造宜居繁榮的新員林」三大願景，主打長照3.0、交通與排水工程，以及智慧城市建設，強調將整合地方力量爭取勝選。隨凃轉戰市長，加上員林區縣議員席次增加一席，可能釋出兩席空間，議員選舉呈現參選爆炸局面。

相較之下，民進黨在員林市長人選布局仍未明朗。地方人士分析，員林政治版圖長期「藍大於綠」，在藍營完成整合後，綠營選戰更顯艱困。黨部曾力邀縣議員張欣倩出征，但遭婉拒，加上多方評估勝算有限，不願放棄現職。黨部主委謝翠屏表示，仍持續徵詢適當人選，預計月底前可望明朗。

苗栗縣頭份市長選舉形成藍綠對決態勢。國民黨推出縣議員徐功凡參選，無黨籍議員曾玟學昨宣布參選。曾玟學長期與綠營合作，強調將整合支持力量爭取勝選。他表示，單一席次選戰挑戰高，但考量二○二四年立委選舉，他在頭份曾拿下過半選票的基礎，決定參選。將推動商圈共榮、交通改善與城市美學等政策。

徐功凡則主打深耕基層優勢，提出「頭份NEXT城市升級2.0」願景，涵蓋童萌卡、敬老福利、產業轉型與市場改建等政策。他表示，樂見對手投入選戰，期待以政策良性競爭，並強調將以具體建設與執行力，帶領頭份邁向下一個發展階段。