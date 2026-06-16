竹北市長 藍初選吳旭智出線 拚藍白整合

全台最大縣轄市竹北市長選情受矚目，國民黨昨晚公布內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，未來盼與民眾黨人選以民調比高下，確立藍白共推人選。民眾黨徵召的竹市前副市長邱臣遠回應，合作應以民意為依歸，未來討論尊重兩黨中央機制。

民進黨方面，竹北市長鄭朝方確定轉戰新竹縣長選舉。面對藍白合，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑說，竹北近年發展有目共睹，市民在意的是誰能接續推動宜居城市等建設，而非政黨間的合作，民進黨人選須延續鄭朝方理念與執政能力，不會倉促派人。

竹北市長選舉被列為國民黨與民眾黨特殊選區，藍白雙方規畫共同推舉人選。國民黨內競爭激烈，縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑，及竹北市民代表會主席林啟賢四人登記競逐，歷經一連三天電話民調，昨在縣黨部公布結果，確定由吳旭智脫穎而出。

吳旭智、邱靖雅、林禹佑、林啟賢及兼任國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科、議長張鎮榮都到場見證結果。楊文科說，四人成績非常接近、競爭激烈，他恭喜吳旭智勝出，也肯定大家都一致表示團結支持，寫下民主典範，將建議藍白以民調推派人選。

「未來竹北真的要勝選，絕對不是只有吳旭智。」吳旭智說，四名參選人在協調時就講好，以公平、和平的方式來決定人選，樹立國民黨決定人選的典範；四人都很強，未來需要大家團結一起來努力，也盼盡速展開藍白合協調，推出最能勝選的人選。

民眾黨已徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。圖／民眾黨提供

民眾黨已徵召邱臣遠參選竹北市長，民眾黨創黨主席柯文哲近期多次到竹北輔選，日前直言，不可能一直等國民黨，將推出最強候選人往前衝，藍白是否能在竹北順利整合，成政壇觀察焦點。

邱臣遠昨晚恭喜吳旭智在國民黨黨內民調勝出，他表示，市民最關心的不是政黨如何協調，而是誰最有能力解決問題。任何合作都應以民意為依歸、以市民福祉為優先，民眾黨針對政黨協調未預設形式，若未來有相關討論，須尊重兩黨中央與相關機制。