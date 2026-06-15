六都人均預算新北最低　李四川批蘇巧慧反財劃法：不要說一套做一套

國民黨新北市長參選人李四川今天公布競辦人事，棄選新北市議員的江怡臻出任競選辦公室主任，另外還有3名青壯世代發言人。李四川今晚出席新莊地藏庵平安福宴時表示，一個城市最重要的是經驗的傳承跟人才培養，會與他們並肩打贏這場選戰。

李四川今晚與新北市議員蔡健棠、市議員參選人王珮宇，出席恭祝新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋平安福宴，並逐桌向參加民眾致意，受到鄉親熱情歡迎，李四川表示，新莊大拜拜承載著新莊數代人的共同記憶，未來當選市長，除了推動地方建設讓城市發展，更會攜手民間傳承珍貴的宗教與歷史文化。

李四川表示，昨天他已前往新莊地藏庵參與「暗訪」遶境啟程儀式，看到許多信眾沿途虔誠參與，展現新莊深厚的信仰力量與地方凝聚力。李四川指出宗教信仰是安定社會的重要力量，同時感謝廟方長年投入公益慈善、關懷弱勢、協助急難救助，成為地方最溫暖的依靠。

李四川說自己長年在台北縣、新北市服務，深刻感受到地方宮廟與社區情感密不可分，新莊大拜拜不但是新莊年度盛事，也是北台灣極具代表性的民俗活動，更是新北重要的文化資產。一座城市的進步不只有硬體建設，更包括文化的累積與傳承，建設可以讓城市持續發展，但文化能讓城市留下記憶與靈魂，未來除了持續推動地方建設，也會重視歷史文化保存工作，支持傳統信仰及民俗活動傳承發揚，讓更多年輕世代了解新北豐富的人文歷史風貌。

被問及今天公布競辦人事及發言人名單，是否主打青壯世代？李四川表示自己有40年的公務經驗，一個城市最重要的是經驗的傳承跟人才的培養，感謝江怡臻願意加入團隊，他會把選舉的部分交給他們，跟他們並肩打贏這一場選戰。

關於頻頻遭對手蘇巧慧陣營跟拍，李四川強調希望選舉能夠光明正大，歡迎蘇巧慧跟行程，只希望不要偷偷摸摸的跟拍。另外對於蘇巧慧自稱很了解新北，但先前卻反對財劃法，還阻擋提高禁伐補償的修法。李四川指出，大家都知道新北是六都裡面人均預算最低的一個城市，財劃法修正會給新北市每年多將近300多億的預算，不知道為什麼蘇巧慧會反對，李四川痛批蘇巧慧「不要說一套做一套。」走過必留下痕跡，要請蘇巧慧對外說明當初為何要反對。

李四川受到民眾熱情歡迎大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川與支持民眾合影。記者黃子騰／攝影

李四川逐桌向民眾致意。記者黃子騰／攝影