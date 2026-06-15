吳旭智代表藍與白整合推竹北市長 邱臣遠：尊重兩黨中央機制

國民黨新竹縣黨部今晚公布竹北市長內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，將代表國民黨爭取藍白共推參選資格。民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，現階段民眾黨沒有與任何政黨具體協調，也沒有預設任何形式；若未來有相關討論，仍須尊重兩黨中央與相關機制。

邱臣遠表示，恭喜吳旭智在國民黨黨內民調勝出，也向所有投入初選的國民黨參選同志表達敬意，肯定大家長期深耕地方、服務鄉親的付出。他說，現階段最重要的工作不是政治攻防，而是持續走入基層、傾聽市民聲音，提出具體可行的市政願景，爭取竹北市民支持。

邱臣遠指出，竹北是全台人口成長最快、平均年齡最年輕的城市之一，市民關心的是交通壅塞改善、教育資源提升、托育托老政策以及城市永續發展等議題。他認為，選舉應回歸政策與治理能力的競爭，讓市民選出最有能力帶領竹北向前發展的人選。

針對外界關注藍白是否可能進一步協調或透過民調整合，邱臣遠表示，在野力量共同關心的是竹北未來發展，而非政治算計，任何合作都應以民意為依歸、以市民福祉為優先。他強調，民眾黨已完成正式提名程序，自己也已辭去新竹市副市長職務，全心投入選戰，目前民眾黨沒有與任何政黨進入具體協調程序，也沒有預設任何形式，若未來有相關討論，仍須尊重兩黨中央與相關機制。

邱臣遠表示，市民最關心的不是政黨如何協調，而是誰最有能力解決問題。他從立法院到新竹市政府累積中央與地方歷練，未來將持續一步一腳印爭取市民支持，全力投入選戰，希望以願景與執行力帶領竹北邁向下一個世代發展。

民進黨方面，現任竹北市長鄭朝方已正式投入新竹縣長選舉，至於接班人選，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，民進黨對竹北市長選舉有自己的規畫，未來推出的人選除須延續鄭朝方理念，也必須具備執政能力並獲得中央認可，不會為了選舉勝負倉促推派人選，也不會為了勝選而隨意尋求合作。

蘇仁鑑強調，無論國民黨最終推出誰參選，民進黨關心的不是藍白如何協調或合作，而是未來竹北市長人選是否有能力延續市長鄭朝方的施政方向與城市願景。他指出，竹北近年發展有目共睹，市民最在意的是誰能接續推動宜居城市、教育、治安及城市建設，而非政黨之間的禮讓與合作。