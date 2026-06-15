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竹北市長藍白合怎麼談？ 楊文科提全民調比高低、吳旭智認同

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，將建議由藍白雙方透過民調決定人選。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，將建議由藍白雙方透過民調決定人選。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣黨部今晚公布竹北市長內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，將代表國民黨爭取藍白共推參選資格。民眾黨部分則已徵召新竹市前副市長邱臣遠投入選戰。國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，將建議由藍白雙方透過民調決定人選。

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針對如何與白營協調，吳旭智受訪表示，黨部將向中央黨部提報由他代表國民黨投入後續協商，並希望能與民眾黨進一步溝通協調。至於是否採民調方式決定藍白共推人選，吳旭智指出，剛剛會中並未明確討論相關機制，但他認為，若要秉持公平、公開、公正原則，最明確且客觀的方式仍是透過民調決定人選。

被問到主委臨時講要用民調，是否感到很意外？吳旭智則回應，「沒有意外，在我們的預期當中。」

接下來怎麼取得藍白合作的默契？吳旭智說，很感謝所有黨內同志，這次如果新竹縣或者是竹北要不一樣，「不是只有吳旭智」，一起來參與初選的其他3位同志，都會是非常重要的夥伴。

吳旭智強調，接下來藍白合的部分，最重要的當然是要盡快展開，這部分是黨中央要來溝通跟協調，也很希望說能盡快來進行，至於如何決定，一定是選出在各方面最能夠勝選的人，也期待黨中央能盡快決定人選，也很希望一定要能代表藍白合，取得這樣的勝利。

針對如何跟民眾黨合作？楊文科受訪表示，黨部這次採內參民調，選竹北市長候選人吳旭智，黨部會把這個結果報給中央黨部做最後的考量，因為黨部認為，竹北市這次內參民調的方式來辦理初選，這是非常經典的民主典範、模範。

楊文科也說，而且4位參選人都非常認真、努力，對於結果大家都一致的表示，全部會團結來支持吳旭智議員。至於未來要不要跟民眾黨來合作的話，楊文科說，黨部會建議由國民黨的候選人，可以跟民眾黨候選人來做民調，來比較誰高誰低，目的就是要勝選，會跟黨中央來報告。

國民黨新竹縣黨部今晚公布竹北市長內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，將代表國民黨爭取藍白共推參選資格。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣黨部今晚公布竹北市長內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，將代表國民黨爭取藍白共推參選資格。記者黃羿馨／攝影

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