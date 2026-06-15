高雄市長選舉民調 陳其邁：機構效應很正常

高雄市長陳其邁今天表示，如果1週公布3份民意調查，有些本來就有機構效應也很正常；最終是否投票，包括民眾支持度和投票動機，如果大家都不投票，民調高也沒用。

根據學者莊文忠於教育部媒體素養教育資源網的文章，由於調查目的會影響問卷題目設計及調查對象選擇，出資的個人或團體如果有明顯政治立場，公布的民調結果可能潛藏偏差；這種落差類型稱為「機構效應」（house effect），受訪者可能因其政治立場而選擇是否回答真實意見。

陳其邁在高雄出席「2026永續高雄：青年創業挑戰賽」頒獎典禮，接受媒體聯訪說，民調供市民、參選人參考，較弱的地方就多補強。各參選人民調起起伏伏，大家會挑對自己較有利的地方解讀，應是看自己較弱的地方加強，這對參選人比較好。

他說，民調有時伴隨很多評論，1份民調各自解讀，有時會有些策略性發言。對參選人而言，民調就是參考，調整策略，對民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆或中國國民黨高雄市長參選人柯志恩都可參考。

陳其邁表示，選舉是很複雜、漫長競賽，大家不要民調不好，心情就壞3天，這沒必要，選舉步驟也會受到一些干擾，就作為隨時檢討的參考。

高雄市政府青年局與日月光環保永續基金會主辦「2026永續高雄：青年創業挑戰賽」，陳其邁、總統府資政沈榮津及日月光環保永續基金會執行長汪渡村等出席頒獎典禮。