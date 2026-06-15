《地方選戰專題-新竹縣》徐欣瑩贏面大 鄭朝方強調竹北經驗

「國民黨候選人徐欣瑩在組織與基本盤有優勢，民調領先也在擴大，贏面較高！」針對2026年新竹縣長選情，學者曲兆祥受訪時如此分析。但綠營在地議員歐陽霆受訪時指出，鄭朝方的市政成果有目共睹，可獲選民信任；也有參選人指出，竹北市長選情恐連動影響縣長。

2026年新竹縣長選戰隨著民進黨10日終於提名竹北市長鄭朝方，藍綠雙方的人選才大致底定。國民黨由具有科技與宗教背景的立委徐欣瑩，在3月的初選艱苦擊敗副市長陳見賢後出線。民進黨的鄭朝方曾傳出黨中央多次勸進但持續猶豫，直到最近才接受提名。新竹縣為傳統國民黨優勢選區，但外界也關心藍營初選裂痕是否會對選情造成影響。

藍基本盤仍佔優勢

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時認為，藍營初選的紛爭應該對徐欣瑩影響不大，因為很多選民在初選時不會表態，所以徐與陳的支持度相近，但結果出爐後就會站邊。從近來的民調綜合評估，徐欣瑩對鄭朝方的領先有逐漸擴大的趨勢，若民進黨在新竹縣競爭力夠強，鄭朝方不會拖這麼久才答應接受徵召。

曲兆祥指出，鄭朝方由於甫獲提名，基本盤可能尚未歸位，之後民調的差距應該會縮小，但仍很難挑戰在新竹縣有動員優勢的徐欣瑩。至於深耕新竹已久的時代力量黨主席王婉諭是否會影響選情？曲兆祥認為有限，即使鄭朝方與王婉諭合作，差距可能會拉近，但還是難撼動徐，若沒有重大意外，徐欣瑩當選的機會較高。

鄭朝方施政有說服力

民進黨新竹縣議員歐陽霆受訪時表示，新竹縣長選戰的關鍵，在於『實打實的行政首長經驗』與『看得見的在地政績』。鄭朝方這幾年在竹北市的施政成果有目共睹，無論是城市整體美學、公園綠地的翻新活化，還是各項貼近民生的福利政策，都讓竹北成為新竹縣發展的指標。這份實實在在的『竹北經驗』，就是他挑戰縣長最核心的武器。

「鄭朝方市長最大的突破點就在於他具備絕對的『即戰力』！」歐陽霆強調，縣政的發展不能寄託在空洞的政治口水上，而是需要真正深耕地方、有成功治理經驗的舵手。鄭朝方已經用竹北的轉變，向全縣鄉親證明了他有創新、有執行力的領導才能，有信心縣民會選擇能將成功治理經驗擴大到全縣的鄭朝方。

藍白不合影響縣長

「竹北市長的初選可能會影響新竹縣長！」有不願具名的縣議員參選人受訪時表示，國民黨竹北市長初選邱靖雅、吳旭智、林禹佑與林啟賢中，目前只有吳旭智表態若贏得黨內初選，願意再與民眾黨推派的邱臣遠整合，若藍營出線者堅持選到底，可能會影響白營選民的新竹縣長投票動向。

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