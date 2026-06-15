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竹縣關西鎮普發5千元搶救議員席次？中選會：密切關注

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中選會表示，已密切關注新竹縣議員席次劃分，但外界認為遷徙人口不應列入計算，中選會強調，目前選罷法尚無針對特定期日間遷徙人口，不列入各選舉區人口計算的法規依據。圖／聯合報系資料照片
中選會表示，已密切關注新竹縣議員席次劃分，但外界認為遷徙人口不應列入計算，中選會強調，目前選罷法尚無針對特定期日間遷徙人口，不列入各選舉區人口計算的法規依據。圖／聯合報系資料照片

新竹縣關西鎮公所依自治條例發放每人5000元福利金，並規定5月29日前設籍且未遷出者才符合資格，短短數日逾千人遷入戶籍，外界質疑此舉是為保住關西鎮2席縣議員席次。中選會表示，已密切關注新竹縣議員席次劃分，但外界認為遷徙人口不應列入計算，中選會強調，目前選罷法尚無針對特定期日間遷徙人口，不列入各選舉區人口計算的法規依據。

2026九合一選舉

關西鎮公所指出，福利金發放依據「因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」，經鎮民代表會審議通過，規定凡5月29日前設籍關西鎮、且於發放起始日前未遷出者，即符合資格，每人可領5000元。時代力量黨主席王婉諭表示，普發現金政策有望帶動人口回流，進而保住關西鎮原有的2席縣議員席次，質疑此舉可能影響選舉公平性。

對此，中選會今說明，今年11月28日地方公職人員選舉，各選舉區應選名額計算，依據公職人員選舉罷免法第38條第2項「依人口數計算者，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口數為準」，因此今年地方公職人員選舉，各選舉區應選名額計算，以5月月底的戶籍統計人口數為準，各選舉區應選名額，中選會將在8月20日發布選舉公告中載明。

近期有鄉鎮推動發放5千元福利金吸引民眾遷戶籍，外界擔憂是否涉及不實遷徙或有幽靈人口情形，中選會說明，相關遷徙情形是否觸法，因事涉刑事犯罪，最終應交由司法機關依具體事實依法認定，人口數統計及遷徙查察則是戶政機關權責。

至於外界訴求將5月下旬遷徙至關西鎮民眾，不列入選舉區人口計算，中選會說，目前選罷法尚無針對特定期日間遷徙人口，不列入各選舉區人口計算之法規依據。

中選會 新竹縣 2026九合一選舉

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