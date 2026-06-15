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選戰升溫！嚴防新北市結構性買票與幽靈人口設籍 檢調重兵佈署查賄

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北地檢署今天前往調查局新北市調查處，進行地方公職人員選舉查察座談。圖／北檢提供
台北地檢署今天前往調查局新北市調查處，進行地方公職人員選舉查察座談。圖／北檢提供

年底九合一地方選舉腳步逼近，各地百里侯選情已提前全面升溫，其中又以人口數最多的新北市競爭最為激烈，為防止不同選舉類型候選人共謀透過結構性賄選買票，台北地檢署與調查局新北市調查處已重兵佈署，針對偏遠山區及傳統社區可能存在買票情形，進行全面情蒐。

2026九合一選舉

北檢指出，新北市調查處所負責選舉查察轄區主要為新北市新店區、深坑區、烏來區、坪林區、石碇區，除新店區是城市型態為主外，其餘地區多為山地或傳統社區型態。分析以往107年、111年地方公職人員選舉及109 年、113年中央公職人員選舉查察案件類型，新北處查獲多起賄選買票、幽靈人口等類型案件，成效甚佳。

北檢檢察長王俊力表示，此區域以往曾發生結構性賄選買票及幽靈人口設籍情形，對競爭激烈且當選門檻低的選舉類型將構成嚴重威脅，為確保選舉公平與公正，應與其他查察機關進行策略合作，掌握賄選買票及異常戶籍遷移等相關情資，透過有效偵查手段，鞏固賄選買票及幽靈人口不法事證，循線擴大追查，杜絕結構性賄選買票。

王俊力繼6月11日赴調查局台北市調查處召開查賄座談後，今日再度偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、主任檢察官張靜薰、蔡沛珊及檢察官高肇佑前新北市調查處，舉辦地方公職人員選舉查察座談，期勉調查機關應與警政、移民、政風、戶政等機關等建立橫向聯繫管道，落實情資蒐報及追查嚴防結構性賄選買票。

本次座談會由新北市調查處長陳宇源率領所屬負責選舉查察業務主管、新店站、重新站、雙和站、板橋站及機動站等主管人員共同與會研商查察策略，會中由機動站、新店站進行選情分析與工作報告，並由李仲仁就結構性賄選買票案例研析進行專題報告，最後與調查官就當前查察妨害選舉所面臨問題與挑戰進行討論，交流。

2026九合一選舉 賄選

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