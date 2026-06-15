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李四川發布新人事 蘇巧慧競辦：繼續提政見照顧不同族群

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民黨新北市長參選人李四川今天宣布，江怡臻將出任競選辦公室主任，由青壯世代擔綱競辦操盤手主掌選舉事務，另由3名出身不同領域、與新北有深厚連結的青年擔任競辦發言人。蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，不同候選人團隊有不同的節奏，我們都給予尊重和祝福。

2026九合一選舉

吳思萱說，蘇巧慧團隊在兩個月前公佈發言人名單，並在四月底提出「四大青年支持政見」，就是要站在年輕世代的角度、用年輕世代的語言，支持青年朋友在新北落地深根。

吳思萱強調，未來蘇巧慧和新北隊會陸續提出更多照顧不同族群、不同年齡層的政見，帶領新北市迎向新時代。

李四川 蘇巧慧 江怡臻 2026九合一選舉 新北市選舉

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