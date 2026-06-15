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綠營嗆她當吳宗憲打手唱衰宜蘭 陳琬惠回批：林國漳出來講清楚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨召開記者會拒絕林國漳「德意志執行者」，拆穿中央針對鐵路高架化建設只有核定，補助縣府的配合款卻沒有下來，開了一張作秀的空頭支票。記者戴永華／攝影
民眾黨召開記者會拒絕林國漳「德意志執行者」，拆穿中央針對鐵路高架化建設只有核定，補助縣府的配合款卻沒有下來，開了一張作秀的空頭支票。記者戴永華／攝影

民眾黨今天召開記者會點名民進黨縣長參選人林國漳是選戰傀儡、背後3人操偶的「德意志執行者」。民進黨縣黨部主委邱嘉進反擊痛批，民眾黨陳琬惠唱衰宜蘭建設當「打手」，為邀功爭取政治利益？對此陳回應，林國漳陣營問A答B，不敢針對問題回答，東拉西扯胡亂抹黑，只是心虛；若要談政治分贓，民進黨說第二，可沒有人敢說第一。

2026九合一選舉

陳琬惠喊話林國漳不要龜縮，站出來勇敢回答，你要當全民縣長？還是新潮流的縣長？若入主縣府，新潮流是不是就能在宜蘭吃銅吃鐵？陳琬惠補充說，林國漳背後的操偶不只是3人，應該再+1邱嘉進，尤其去年12月蕭美琴到宜蘭看金柑，邱嘉進隨時陪伴林國漳身側，是黨務行程？還是公務行程？黨政不分莫此為甚。

吳宗憲競辦則說，民進黨主委邱嘉進胡亂指控，突顯民眾黨記者會打到「痛點」，才會氣急敗壞，轉移焦點；任何參選人面對公共議題都應該正面回應，林國漳逃避問題，未來如何帶領縣政？

民眾黨縣黨部主委陳琬惠上午與議員參選人開記者會，揭穿林國漳是新潮流推的傀儡，不但賴總統欽點參選，更是政委陳金德、議員陳文昌在背後操偶的「德意志執行者」，聽命於派系。

民眾黨議員參選人王乾明說，陳金德營造鐵路高架化的縣府配合款從105億降至57.55億元，其實是場騙局，其中15億元自償性經費，未來仍需由地方償還，關鍵的用地費33億未明確核定，根本是空頭支票；民進黨更把國家建設經費當選舉籌碼，宣稱由林國漳「協助處理」，眼裡只剩黨派、沒有人民。

對此，民進黨縣黨部主委邱嘉進立即回應痛批，吳宗憲是記者會背後藏鏡人，陳琬惠唱衰宜蘭建設當「御用打手」；陳琬惠急立戰功，難道是私下跟吳宗憲談妥什麼政治利益，想爭取副縣長職位？吳宗憲放任打手抹黑、自己裝高尚，難道就是吳口中的「君子之爭」？

針對宜蘭鐵路高架化的無理指控，邱嘉進嚴厲重申，鐵路高架化是全體縣民盼望了幾十年的大喜事，早就獲得行政院正式核定。吳宗憲只因自己要選舉，指使陳琬惠將重大建設抹黑成「空頭支票」，這種為了自身政治私利、寧可唱衰宜蘭發展的惡質操作，坐實了吳宗憲眼裡只有權位、根本沒有宜蘭人民。

陳琬惠說，宜蘭人期盼鐵路高架已經30幾年，行政院如今核定只是剛好而已；針對縣政府的經費負擔，陳金德宣稱從105億降至57.55億元，事實上縣府仍須償還15億元，還有33億元的用地費未明確核定，這不是選舉的空頭支票是什麼？林國漳怎麼不敢出來講清楚？

民眾黨批評民進黨縣長參選人林國漳身分，有時是參選人、有時又變成行政院政務顧問，黨職主委邱嘉進更經常陪同在側，黨政不分、聽從黨意。圖／民眾提供
民眾黨批評民進黨縣長參選人林國漳身分，有時是參選人、有時又變成行政院政務顧問，黨職主委邱嘉進更經常陪同在側，黨政不分、聽從黨意。圖／民眾提供

林國漳 陳琬惠 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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