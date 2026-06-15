蘇巧慧連續參與新莊大拜拜 盼官將首文化被更多人看見

農曆五月初一適逢新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往參與一年一度「日巡」遶境活動，並與信眾一同參與官將首「喊班」科儀，祈求地方風調雨順、國泰民安。蘇巧慧表示，去年她連續3天參與新莊大拜拜，今年也已連續兩天參加「暗訪」及「日巡」活動，明天還將參與祝壽團拜，希望透過實際參與，讓更多人認識新莊獨特的廟宇文化。

新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕祭典已有百年歷史，是新莊重要的民俗文化活動，每年都吸引大批信眾參與。蘇巧慧今天上午先前往八里大眾廟參與「八里大拜拜」，隨後趕赴新莊地藏庵，與地藏庵管理委員會主任委員張永寬及廟方幹部共同團拜，並全程參與官將首喊班科儀。

蘇巧慧受訪表示，新莊大拜拜分為暗訪、日巡及祝壽團拜等活動，今年她將比照去年連續參與相關祭典，希望除了向文武大眾老爺祈求地方平安順遂，也能讓更多人了解新莊特有的官將首文化。

她表示，新北市擁有豐富的人文歷史與宗教文化資產，而地藏庵文武大眾老爺聖誕更是新莊在地年度盛事，也是新北重要的文化資產之一。她認為，這些傳統文化不僅見證地方發展歷程，也承載許多居民共同記憶，值得持續保存與推廣。

蘇巧慧指出，未來若有機會，希望結合地方力量，讓更多人認識新莊的歷史、人文與特色，「說在地的故事，發揚地方的特色」，進一步提升地方認同感與榮譽感，讓新莊獨有的文化魅力被更多人看見。

今天包括新北市議員翁震州、林秉宥，以及新北市議員參選人陳岱吟、吳奕萱等人也到場參與遶境活動。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）、新北市議員林秉宥（右一）、戴湘儀（左二）今天前往參與一年一度「日巡」遶境活動。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往參與一年一度「日巡」遶境活動。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往參與一年一度「日巡」遶境活動。記者張策／攝影