民調領先對手...台中選戰出現馬太效應？ 江啟臣強調「戰戰兢兢」

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣，今天接受資深媒體人黃光芹節目專訪，有媒體報導江啟臣民調大幅領先民進黨台中市長參選人、立委何欣純，台中選情已出現馬太效應？江啟臣表示，民調數字都是參考，數字會隨民意波動，最準的是投票當天，強調他對選戰「戰戰兢兢」，會努力讓投票當天的數字符合期待。

黃光芹指出，綠營陣營最近號稱台中選戰已呈現黃金交叉，何欣純聲量爆增147%，首次超車江啟臣。但有媒體公布「2026台中市長選情評估」最新民調，結果顯示國民黨提名人江啟臣以40.6%領先民進黨何欣純的24.4%，雙方差距16.2%。江啟臣自提名之後，民調擴大領先，台中選情出現馬太效應？

江啟臣表示，民調數字都是參考，民調會隨民意波動，甚至還有一些沒表態的，最準的是投票當天，目前就是努力讓投票當天的數字符合期待，他會持續努力，用政策政見或論述打動市民的心。

江啟臣強調，選戰時一切都歸零，必須重新檢視戰場，他面對選戰都「戰戰兢兢」，且這場選戰有別於八年前盧秀燕對上林佳龍，他這次選戰的定位是延續與升級盧市長的市政工作，力拚接棒後要讓台中進一步升級，讓市民感覺更幸福。