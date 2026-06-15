與小雞定裝照今曝！沈伯洋自曝笑到臉好酸 攝影師狂講笑話緩解

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在臉書發出與北市25位議員被提名人定裝照，並喊出「台北隊，集合！」頗有母雞帶小雞氣勢，沈表示，與議員在市政上分進合擊，在很多題目都有討論，希望民眾可以支持有願景、有方向人選。而首次拍定裝照的沈也直言「臉笑到好酸」，就連攝影師都講冷笑話為其緩解。

沈伯洋上周與民進黨提名25為連任議員及參選人共同拍攝形象照，今天他也在臉書釋出與各區議員提名人合體照片，並寫下「台北隊，集合」，他們從不同崗位、不同專業走到這裡，都是希望台北值得更好的未來，喊話「我們帶著一定要讓台北更好的決心，向前衝」。

沈伯洋笑稱，「笑到臉好酸」但能夠跟大家見面棚拍很開心，不過笑容部分還需要多加練習，也希望讓各界看見民進黨內「團結」，與議員溝通非常流暢，市政上更是分進合擊，包含淡水流域、大同市場、北士科等議題，不斷與議員合體討論，對於市政有願景、有方向，希望民眾能支持民進黨所推派人選。

而由於是連續兩天拍攝定裝照，沈伯洋保持微笑10小時臉部疲累，攝影師為讓沈微笑不走樣，還不斷講笑話，「一個打網咖的人是誰？鄭成功，因為他是開台始祖」、「市長，東京唸Tokyo、大阪唸Osaka，京都是什麼？京都念慈庵」不少笑話也讓沈與現場幕僚大笑。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在臉書發出與北市25位議員被提名人定裝照，並喊出「台北隊，集合！」頗有母雞帶小雞氣勢。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在臉書發出與北市25位議員被提名人定裝照，並喊出「台北隊，集合！」頗有母雞帶小雞氣勢。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在臉書發出與北市25位議員被提名人定裝照，並喊出「台北隊，集合！」頗有母雞帶小雞氣勢。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在臉書發出與北市25位議員被提名人定裝照，並喊出「台北隊，集合！」頗有母雞帶小雞氣勢。圖／取自沈伯洋臉書