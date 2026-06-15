曹爾元再戰連江縣長創新局 王忠銘：不必跟著起舞

曾參選連江縣長的前連江縣地政局長曹爾元今天透過臉書宣布，將再度投入連江縣長選舉，並以「再衝一次，共創馬祖新局」為題發表參選宣言，批評過去4年馬祖建設停滯、前途遭耽擱，強調將集結改革力量翻轉馬祖。對此，現任連江縣長王忠銘表示，相關言論只是「選舉說詞」，自己不想隨之起舞，將以平常心面對選戰。

曹爾元在貼文中指出，過去4年馬祖建設不僅停滯，更陷入亂象，「因為誤選了領導人，馬祖的前途被蹉跎、被耽擱」，鄉親不斷呼喚改革求變，唯有改變才能開創新局。他表示，面對國際局勢變化及人工智慧時代來臨，馬祖需要新的治理思維，因此正式宣布參選連江縣長，希望讓權力回歸人民、施政回應民意。

對於曹爾元的批評，王忠銘今天受訪表示，「這是選舉的說詞啦，隨便他怎麼講，這是一個候選人自己的度量。」他說，不想回應這類選舉攻防，等到未來正式參選時，自然會向縣民說明施政成果，「現在跟他吵這些沒有意義」。

2022年連江縣長選舉由王忠銘以4337票、得票率50.99％當選，曹爾元則獲3582票、得票率42.12％，雙方相差755票。對於曹爾元再次投入選戰，王忠銘表示「沒什麼壓力」，將以平常心面對。他認為曹爾元宣布參選並不意外，「本來就在我意料之中」，並指出馬祖歷來選舉鮮少出現同額競選，「這是民主政治的正常現象，他不是也醞釀很久了嗎？」