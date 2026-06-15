聽新聞
0:00 / 0:00
談落實照顧老人 何欣純：擴大敬老愛心卡使用
民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「敬老愛心卡擴大使用」記者會，她表示未來若當選市長，敬老愛心卡服務點數將視財政狀況提升，以及取消「月歸零」的限制，還要擴大使用範圍。
2026九合一選舉
何欣純說，計程車的使用點數將從現在的85點提升到200點。擴大使用的範圍，包括應該納入農漁會、藥局、超商、超市和台中市各項導覽課程、體驗活動，以及增加醫院門診使用。
台中市醫師公會理事洪仁宗說，敬老愛心卡使用在藥局可以讓很多老人家更方便，至於可以購買哪些東西，可以進一步進行規範。他說，自己也是65歲以上了，可以領用敬老愛心卡，感覺真的應該這樣做。
龍井游泳協會理事長蘇美燕說，現在每月歸零實在很可惜，要照顧老人家應該就要做的徹底，很高興何欣純能夠看到這一點，對老人家的照顧可以更落實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。