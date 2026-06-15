後龍遠雄醫療園區剩5公頃土地 鍾東錦拋規劃生技園區「連任白皮書」

部立苗栗醫院與台中榮民總醫院今日舉行醫療合作揭牌儀式，受邀出席的苗栗縣長鍾東錦致詞時，拋出「連任的醫療白皮書」；他表示，位於後龍鎮的遠雄醫療園區原20公頃土地中的15公頃現況已確定，縣府將一併買回剩餘的5公頃，規劃為生技園區，以因應縣府與陽明交大合作效應，帶動廠商的進駐意願。

鍾東錦指出，該區未來不僅可發展醫院，也可納入醫療設施、設備、藥廠及醫療器材等相關產業，但之前該國有地閒置且由於縣衛生局管理不善，曾出現偷倒垃圾情形，盼藉此機會推動整體活化。

他表示，醫療體系應與中央資源合作，以獲得更充足的資源與更專注的醫師投入，提升鄉親對醫療的信心與安心感，該醫療園區案若能順利發包，將為苗栗帶來重大希望。

另外，對於苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程計畫經費21億餘元，中央全額負擔，同時也要蓋放射治療中心，加強對癌症的醫療。鍾東錦也表示，感謝衛福部及中央相關單位協助推動苗栗醫療發展，苗栗醫院徐國芳院長到任後，該案發包進度有望順利推進。