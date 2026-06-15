彰化員林市長綠營沒人選？政界人士：沒人願意犧牲小我

國民黨彰化縣議員凃俊任贏得黨內初選，隨後發表選舉政策主軸為承擔重任，團結前行：打造宜居繁榮的新員林」，宣布今起正式參選下屆市長。相對民進黨員林市長選舉，被點名者無意，截至目前人選「還在尋求中」。

凃俊任發表聲明，先感謝參與民調的員林鄉親，也特別感謝劉惠娟縣議員，這是一場公開、公平、公正的良性競爭奠定初選的典範，而初選結束就是團結的開始，國民黨必須齊心協力，才能為員林市民贏得最後的勝利。

凃俊任是提出三大願景，包括健康都會、宜居城市、領航旗艦，將全面落實長照3.0、打通交通瓶頸，完善排水工程、建設智慧城市，吸引創新投資，讓青年回鄉打拚，強調現在是員林改變的關鍵時刻，希望大家和他攜手同心，團結前行。

地方綠營指出，員林市國民黨只推1名參選人，民眾黨沒推人選，員林市政治版圖本來就藍略大於綠，在國民黨團結的情況下民進黨不好選，先前力邀縣議員張欣倩投入員林市長戰局但她無意，民進黨還在尋覓適當人選。

「沒人願意犧牲小我。」員林區一名政界人士說，按照民進黨傳統，鄉鎮市長若沒人參選，將由縣長參選人協調「撟」人出來選，立法委員陳素被提名參選下屆縣長，員林市長人選就須與陳素月同一陣營，因眾人沒把握勝選，不願捨棄現在位置放手一搏，導致民進黨還沒人答應參選員林市長。