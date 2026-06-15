影／頭份市長選舉藍綠對決 徐功凡強調土生土長推城市升級2.0

苗栗縣頭份市長選舉藍、綠對決態勢，無黨籍縣議員曾玟學今天宣布參選，國民黨參選人議員徐功凡回應，樂見更多人關心頭份的未來發展，強調他是土生土長的頭份人，推動「頭份NEXT 城市升級2.0」，用建設帶領頭份邁向下一個黃金十年。

曾玟學長期與民進黨友好，民進黨縣黨部主委陳詩弦表示，當初黨內辦理提名登記，頭份市長選舉部分就暫停受理，曾玟學今天宣布，民進黨原則會禮讓，合作團結拚勝選。

徐功凡則回應，表示樂見更多人關心頭份的未來發展，也期待透過良性的政策討論，讓市民更深入了解各項城市發展願景，他是土生土長的頭份人，從小在這塊土地成長，長期深耕地方、服務鄉親，對頭份有最深厚的感情與責任，多年來走訪基層，最關心的始終是如何讓頭份變得更好，讓年輕人有發展機會、長輩獲得完善照顧、每個家庭都能共享城市進步成果。

徐功凡指出，對他而言，選舉不只是政治人物之間的競爭，更是對城市未來發展方向的選擇，市民期待的不只是願景，更是能夠落實政策、推動建設、解決問題的執行力，因此未來將持續把重心放在頭份的建設與發展，全力推動「頭份NEXT 城市升級2.0」。

未來將積極推動35里關懷據點建置、童萌卡育兒補助、敬老福利升級、交通路網改善、產業轉型升級、智慧教育扎根，及市場改建與公共建設更新等重要政策，打造更宜居、更幸福、更具競爭力的城市環境。

徐功凡說，頭份是苗栗最具發展潛力的城市之一，正站在關鍵的轉型與升級階段，土生土長的頭份子弟，比任何人都更希望這座城市持續進步，未來將秉持務實、認真、負責的態度，一步一腳印爭取市民認同，讓頭份NEXT願景真正實現，帶領頭份邁向下一個黃金十年。