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影／頭份市長選舉藍綠對決 徐功凡強調土生土長推城市升級2.0

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
國民黨苗栗縣頭份市長參選人議員徐功凡強調他是土生土長的頭份人，推動「頭份NEXT 城市升級2.0」，用建設帶領頭份邁向下一個黃金十年。本報資料照片
國民黨苗栗縣頭份市長參選人議員徐功凡強調他是土生土長的頭份人，推動「頭份NEXT 城市升級2.0」，用建設帶領頭份邁向下一個黃金十年。本報資料照片

苗栗頭份市長選舉藍、綠對決態勢，無黨籍縣議員曾玟學今天宣布參選，國民黨參選人議員徐功凡回應，樂見更多人關心頭份的未來發展，強調他是土生土長的頭份人，推動「頭份NEXT 城市升級2.0」，用建設帶領頭份邁向下一個黃金十年。

2026九合一選舉

曾玟學長期與民進黨友好，民進黨縣黨部主委陳詩弦表示，當初黨內辦理提名登記，頭份市長選舉部分就暫停受理，曾玟學今天宣布，民進黨原則會禮讓，合作團結拚勝選。

徐功凡則回應，表示樂見更多人關心頭份的未來發展，也期待透過良性的政策討論，讓市民更深入了解各項城市發展願景，他是土生土長的頭份人，從小在這塊土地成長，長期深耕地方、服務鄉親，對頭份有最深厚的感情與責任，多年來走訪基層，最關心的始終是如何讓頭份變得更好，讓年輕人有發展機會、長輩獲得完善照顧、每個家庭都能共享城市進步成果。

徐功凡指出，對他而言，選舉不只是政治人物之間的競爭，更是對城市未來發展方向的選擇，市民期待的不只是願景，更是能夠落實政策、推動建設、解決問題的執行力，因此未來將持續把重心放在頭份的建設與發展，全力推動「頭份NEXT 城市升級2.0」。

未來將積極推動35里關懷據點建置、童萌卡育兒補助、敬老福利升級、交通路網改善、產業轉型升級、智慧教育扎根，及市場改建與公共建設更新等重要政策，打造更宜居、更幸福、更具競爭力的城市環境。

徐功凡說，頭份是苗栗最具發展潛力的城市之一，正站在關鍵的轉型與升級階段，土生土長的頭份子弟，比任何人都更希望這座城市持續進步，未來將秉持務實、認真、負責的態度，一步一腳印爭取市民認同，讓頭份NEXT願景真正實現，帶領頭份邁向下一個黃金十年。

頭份 曾玟學 陳詩弦 苗栗 2026九合一選舉

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