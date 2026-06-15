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彰化藍營員林市長初選揭曉 員林區縣議員參選爆炸局面底定
彰化縣員林市長選舉，國民黨黨內民調縣議員凃俊任勝出，對手縣議員劉惠娟今公開恭喜，也以「持續關心地方建設、監督公共事務」表達尋求競選連任縣議員。凃俊任角逐下屆員林市長，員林區有兩名民進黨、1名無黨籍宣布投入下屆縣議員選舉，呈現參選爆炸局面
2026九合一選舉
劉惠娟發表聲明，她尊重初選結果，也恭喜凃俊任議員獲得提名，她感謝所有一路以來支持、鼓勵與陪伴她的鄉親朋友，無論結果如何，這份信任與託付，都是她持續努力、堅持前行的重要力量；民調有輸贏，但服務沒有輸贏，選舉有終點，對家鄉的責任沒有終點，未來她仍將堅守初衷，持續關心地方建設、監督公共事務，為鄉親發聲，為家鄉努力。
員林區縣議員現有8席，國民黨占5席，民眾黨、民進黨和無黨籍各1席，凃俊任代表國民黨參選下屆員林市長，加上員林區人口增加而多1席，等於產生兩席空缺，但有民進黨前縣議員陳秋蓉與賴澤民、國民黨市民代表張詠勝、無黨籍市民代表張詩怡、林俊毅，和故市長游振雄的兒子游筑凱都掛出選舉看板。
縣議員張錦昆正式交棒女兒張愉婕，縣議員張欣倩無意參選下屆員林市長，傾向維持現狀，因此現任縣議員除凃俊任以外都尋求連任，新參選多達6人，員林區縣議員選舉參選爆炸；地方藍營人士指出，民進黨向來團結，國民黨將陷入苦戰。綠營人士表示，強敵環伺之下，民進黨能當選兩人就算完勝，若有人衝高票，最壞結果僅1人安全上壘。
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