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沈伯洋台北隊定裝照亮相 攜25議員戰將向前衝

中央社／ 台北15日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）定裝照15日亮相，宣布「台北隊，集合」，接下來的每一步，大家都會一起拚、一起扛、一起面對挑戰。民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊提供／中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）定裝照15日亮相，宣布「台北隊，集合」，接下來的每一步，大家都會一起拚、一起扛、一起面對挑戰。民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊提供／中央社

衝刺北市年底選戰，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布「台北隊，集合」定裝照，攜手黨內小雞、25名議員和參選人就戰鬥位置，齊心並肩作戰向前衝。

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沈伯洋上午在臉書發表圖文高呼「台北隊，集合！」，並表示台北隊，有戰力、有專業、有溫度。6個選區，25名議員戰將，大家從不同崗位、不同專業走到這裡，因為大家都相信，台北值得更好的未來。

他說，接下來的每一步，大家都會一起拚、一起扛、一起面對挑戰。每個人都是台北隊不可或缺的一部分。集合，不只是站在一起，更是把心放在同一個方向；出發，不只是開始行動，更是準備好並肩作戰。

沈伯洋表示，這一次，大家帶著一定要讓台北更好的決心，向前衝！

透過照片可看到，沈伯洋和台北隊的小雞們都穿著黑、綠相間的運動服裝亮相，拍攝影片花絮也充滿歡樂和活力滿滿的氛圍。

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