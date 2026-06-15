談民調差距縮小 蘇巧慧：10年來每天都與新北站在一起

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕日巡遶境活動，針對近期民調顯示她與對手李四川差距逐漸縮小，她表示，自己10年來每天都與新北市民、地方基層站在一起，因此認為自己是最了解新北現況，也最了解新北需求的人選。

蘇巧慧指出，每個陣營都有自己的選戰節奏，她給予彼此祝福，但自己不會因此改變步調，而是持續用10年來深耕地方的態度，提出各項市政願景，希望帶著新北繼續向前進步。

對於外界關注選情變化，蘇巧慧表示，自己長期走訪地方、傾聽民意，對新北市各區的發展需求與市民期待都有深入了解。她認為，未來的新北市需要持續進步，也需要能夠提出具體願景與方向的人選，因此她會持續努力爭取市民支持。

針對國民黨新北市議員呂家愷分析選情時提到，李四川未來若持續深入基層，民調仍有上升空間，陪同出席活動的民進黨新北市議員參選人吳奕萱則表示，若連同黨議員都認為李四川至今尚未真正深入地方，對於市長層級選戰而言是一項警訊。

吳奕萱表示，李四川在正式宣布參選前外界期待度相當高，但正式投入地方行程後，聲勢未必如外界預期；反觀蘇巧慧持續透過地方行程與市民互動，支持度逐步累積，她也期待未來選情能有進一步發展。