遭批像小迷妹跟蹤川伯 蘇巧慧：行程重疊很常見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕日巡遶境活動，針對近日藍營質疑她像「小迷妹」一樣跟蹤國民黨新北市長參選人李四川，蘇巧慧受訪表示，參加公開活動、行程有所重疊是很常見的事情，應該回歸君子之爭，各自提出政見爭取支持。

蘇巧慧表示，候選人出席地方活動本來就是民主政治中的正常現象，尤其大型活動往往有許多政治人物參與，行程重疊並不罕見。她認為，大家應該把重點放在提出什麼樣的願景與政策，而不是將焦點放在誰跟著誰跑行程。

她指出，未來的新北市長需要是一位充滿活力與創意的人選，除了能夠回應市民需求，也必須帶給市民對未來的希望與想像。尤其面對AI時代來臨，城市治理將面臨新的挑戰與競爭，更需要具備與世界接軌、與全球競爭的能力。

蘇巧慧表示，她一直希望自己能成為這樣的人選，也期待獲得市民認同，未來將持續朝這個方向努力，希望透過具體政策與願景爭取支持。

而陪同出席的民進黨新莊區議員參選人吳奕萱則表示，這樣的說法沒有道理，甚至有些幼稚。她指出，政治人物參加的都是公開行程，以昨天新莊大拜拜地藏庵喊班活動為例，當時是蘇巧慧先抵達現場，李四川約晚了近1小時才到場。

吳奕萱說，如果依照相同邏輯解讀，「是不是也可以說李四川在跟蹤蘇巧慧？」她認為，公開活動本來就是各界人士共同參與的場合，大家前往參加並不令人意外，希望對手停止這類沒有意義的政治口水，把焦點回到市政願景與政策討論。