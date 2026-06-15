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本月第三份高雄市長民調 賴瑞隆又大贏柯志恩20％以上

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄選戰加溫，「鏡新聞」今天公布民調，民進黨參選人賴瑞隆（右二）再度贏過國民黨參選人柯志恩（左二）。圖／高市府提供
高雄選戰加溫，「鏡新聞」今天公布民調，民進黨參選人賴瑞隆（右二）再度贏過國民黨參選人柯志恩（左二）。圖／高市府提供

下屆高雄市長選舉受關注，繼6月12日「新台灣國策智庫」公布的民調之後，「鏡新聞」今天公布最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆支持度45.1％、國民黨參選人柯志恩24.8％。賴瑞隆認為，多次民調結果已印證多數的民意，支持真正守護高雄權益的人。柯志恩說，若選情真如部分民調所呈現，綠營大可從容面對，無須如此密集操作、刻意帶動聲量。

2026九合一選舉

「鏡新聞」委託大地民調執行的高雄市長最新民調顯示，賴瑞隆支持度以45.1％大幅領先柯志恩的24.8％，兩人相差20.3個百分點，另有29.3％未表態。

賴瑞隆表示，多次民調已經印證了多數的民意，就是高雄市民拒絕對立與操弄，而是選擇前進與未來，支持真正瞭解高雄、守護高雄權益的人，延續高雄奠定的進步基礎。

賴瑞隆說，高雄近年來建設回到正軌，產業轉型、重大建設和生活機能的加速發展，讓市民對市政的期待也更加成熟具體。未來會延續謝長廷、陳菊和陳其邁市長的拚勁和精神，用更高標準要求自己，爭取為市民服務的機會，也將高雄推向更寬廣的國際舞台。

國民黨高雄市長參選人柯志恩則是回應，對於所有民調結果，團隊均會審慎參考，也樂見高雄選情持續加溫。不過選舉的本質仍在於政策與願景的提出與對話，期待對手回歸市政本質，與市民進行理性討論。

柯志恩指出，自TVBS公布雙方差距僅0.6%的民調後，短時間內綠營陸續丟出多份網路與電話民調，短短一週內累計達三份，時間點高度集中。隨著選戰升溫，各方民調接連出籠，確實反映競爭加劇，但選舉不應淪為數字堆疊的競賽。若對手陣營自認大幅領先，理應以穩健節奏面對選戰，而非在短時間內頻繁釋放民調訊息、刻意帶動聲量，此類操作在地方選舉中並不多見。

TVBS民調中心6月3日公布高雄市長選舉民調，賴瑞隆支持度40.3%、柯志恩支持度39.7%，雙方差距0.6個百分點。新台灣國策智庫6月12日公布民調，賴瑞隆支持度46.2％、柯志恩28.4%，雙方差距雙方相差17.8%。

民調 賴瑞隆 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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