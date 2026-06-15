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影／民眾黨揭林國漳是「德意志執行者」 背後3人操偶

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨縣黨部主委陳琬惠與議員參選人召開記者會，揭穿民進黨縣長參選人林國漳是新潮流派系推出來的傀儡。記者戴永華／攝影
民眾黨縣黨部主委陳琬惠與議員參選人召開記者會，揭穿民進黨縣長參選人林國漳是新潮流派系推出來的傀儡。記者戴永華／攝影

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠上午與兩名縣議員參選人召開記者會，揭穿民進黨縣長參選人林國漳是新潮流派系推出來的傀儡，不但是賴清德總統欽點參選，更是政委陳金德、議員陳文昌在背後操偶的「德意志執行者」，宜蘭的未來不能被特定派系把持。

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民進黨縣長參選人林國漳近來打出「全民縣長」競選口號，遭民眾黨質疑他只是「新潮流的縣長」。陳琬惠與縣議員參選人王乾明、林蒼佑今召開「拒絕『德意志執行者』、拆穿作秀空頭支票」記者會，痛批林國漳缺乏自主意志，民進黨包裝他聽命於派系，賴政府更為了選舉踐踏行政中立。

陳琬惠指出，林國漳一再宣稱要當不分黨派的全民縣長，但明眼人都看得出來，政治素人的林國漳只是新潮流「傀儡」，他是賴總統欽點參選，陳金德主委、陳文昌議員在背後「操偶」。

針對違反行政中立，陳琬惠表示，先前林國漳身穿「民進黨宜蘭縣長參選人」背心拜會陳金德談鐵路高架化，已經很離譜；更扯的是，今年4月陳金德出席蘇澳「第一鮪」拍賣活動時，竟當眾為林國漳喊話捐款10萬，請問這些行為有無違反公務人員行政中立？

對於民進黨一再宣稱宜蘭鐵路高架化係由林國漳協助處理，議員參選人王乾明怒批，林國漳既非政務官，亦不是民代，憑什麼以一個參選人的身分，就能影響國家重大建設經費？若林國漳入主縣府，是不是也能讓毫無公職身分的派系「背後靈」，隨便向各局處干涉經費、對縣政指手畫腳？

王乾明進一步表示，宜蘭鐵路高架化在陳金德大動作發新聞稿作秀下，中央對外營造地方負擔從105億降至57.55億元的「大紅包」，但細看後才發現是場大騙局！中央負擔的48億，其中約有高達15億元屬於自償性經費，未來仍需由地方償還，而最關鍵的用地費33億更未明確核定，根本是空頭支票。

王乾明質疑，民進黨把國家建設經費當成選舉籌碼，對外高調宣稱由林國漳「協助處理」，無異於恐嚇宜蘭鄉親：只有林國漳當選，民進黨才會照顧宜蘭人！「眼裡只剩黨派、沒有人民」。

議員參選人林蒼佑強調，宜蘭重大建設攸關蘭陽平原未來數十年發展，必須回歸理性與財政紀律，絕不能淪為特定派系私下分贓的政治工具，更不能讓「德意志執行者」入主宜蘭縣政府。

民眾黨縣黨部主委陳琬惠與議員參選人召開記者會，揭穿民進黨縣長參選人林國漳是新潮流派系推出來的傀儡。記者戴永華／攝影
民眾黨縣黨部主委陳琬惠與議員參選人召開記者會，揭穿民進黨縣長參選人林國漳是新潮流派系推出來的傀儡。記者戴永華／攝影

林國漳 德意志 民眾黨 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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