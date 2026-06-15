藍員林市長初選出爐凃俊任勝出 彰化市長陷二選一僵局

國民黨彰化縣員林市長初選民調結果今天出爐，經過6月12日至14日電話民調後，彰化縣黨部今上午公布，由 縣議員凃俊任勝出，將代表國民黨角逐下屆員林市長。參選人縣議員劉惠娟也第一時間表態祝福，並表示會遵從黨中央安排，全力支持凃俊任。

彰化縣黨部指出，後續將盡速召開提名小組會議，依民調結果報請中央核定提名。至於民進黨部分，目前員林市尚未提名人選，民進黨彰化縣黨部主委 謝翠屏表示，各鄉鎮市將盡量完成提名布局，員林市人選預計月底前明朗。

相較員林市提名底定，彰化市長提名則持續膠著。登記參選的彰化縣議員 温芝樺 與彰化市民代表會主席陳文賓協調未果，雙方已同意交由中央裁定。

近期地方更盛傳，黨中央可能採不限日期、時段的「隨機電話民調」決定提名人選。對此，彰化縣黨部主委蕭景田 表示，目前都只是外界猜測，中央尚未拍板方案，也未通知具體時程。

蕭景田指出，目前中央內部有兩套方案，一是採電話民調決定提名，另一則是不經民調，由中央綜合評估學經歷、形象及基層實力後直接徵召。他也強調，彰化市長提名「沒有第三人空間」，最終一定會從温芝樺與陳文賓中二選一。