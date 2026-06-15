影／參選頭份市長 曾玟學曝動機：從建言者變成執行者

綠營黨友無黨籍苗栗縣議員曾玟學宣布參選下屆頭份市長，今天透露動機希望從「建言者」變成「執行者」，跳脫競選連任議員的舒適圈，挑戰單一席次，藍、綠對決更高難度的選戰。

曾玟學昨天參加頭份市濫坑社區端午節活動，回應參加鄉親期盼，鬆口會選頭份市長，深夜11點在臉書粉絲專頁貼文，湧進大批支持者按讚，今天上午出席議會定期會受訪，並於臉書宣布參選政見，下屆頭份市長選舉，國民黨縣議員徐功凡浮出檯面，綠、藍對決局勢呼之欲出。

曾玟學說，苗栗縣單一席次，綠、藍對決都是高難度，不過，他於2024年立委選舉，在頭份市拿下過半的選票，他相信在頭份有一定基礎的支持，很期待市民給他更多的鼓勵與支持，每一次選戰及局勢都不一樣，他會完整的政策與論述，爭取更多的支持。

「我們一起讓頭份，大步向前」！曾玟學喊出競選訴求，表示他擔任議員的7年多，提出許多建議與構想，希望讓頭份變得更好，雖然有了些階段性的成果，但更多時候，因為議員只有監督與建議的權力，若行政單位朝不同方向決策，看著機會流逝，心中更多的是著急和可惜。

他相信頭份的潛力遠遠不止於此，他希望能從建言者變成執行者，他決定參選頭份市長，把過往寫在標語中的改變，用務實且完整的政策化為現實，把市民期待的進步，落實在每一項建設與改革之中，讓新商圈與舊城區能共榮發展，讓交通更加便利與順暢，讓產業與生活品質同步提升，更要為頭份的長久發展打造完善的基礎建設，升級整體的城市美學。