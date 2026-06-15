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甫宣布不競選連任 新北議員江怡臻出任李四川競辦主任

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
李四川競選辦公室主任江怡臻。圖／李四川競選辦公室提供
李四川競選辦公室主任江怡臻。圖／李四川競選辦公室提供

新北市議員江怡臻上周宣布不再競選連任，震撼地方。國民黨新北市長參選人李四川今天宣布，江怡臻將出任競選辦公室主任，由青壯世代擔綱競辦操盤手主掌選舉事務，另由3名出身不同領域、與新北有深厚連結的青年擔任競辦發言人。

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李四川表示，從第一線基層人員一路走來40年，深知建設的推進、城市的發展，需要經驗傳承與人才培養，將凝聚跨世代及多元族群的想法與力量，以年輕夥伴的創意與活力作為團隊的動能，全力為新北市打拚。

李四川競辦指出，江怡臻畢業於台灣大學哲學系，擁有台灣大學哲學系碩士、美國康乃爾大學公共事務學院行政碩士及香港科技大學經濟學碩士等「三碩士」學位，具備人文、公共事務與經濟產業等跨領域專長；江怡臻曾擔任總統府諮議、新北市長秘書、新北市府副發言人，2018年當選新北市土城、樹林、三峽、鶯歌區議員並連任至今，擁有地方到中央的豐富歷練，從行政體系到民意代表，表現皆相當傑出，獲得民眾高度肯定。

李四川競辦表示，江怡臻日前宣布不參選議員連任，並非退出公共事務領域，而是希望以不同形式繼續為市民服務，在李四川積極延攬下，今日正式宣布江怡臻擔任競選辦公室主任，以青壯世代作為選戰團隊的領頭羊，這不僅是縣市長選戰中的少見創舉，團隊成員也多為「7年級」、「8年級」的年輕夥伴，象徵李四川對於青年族群的高度肯定與重視。

李四川今也宣布發言人名單，吳亮賢為土生土長新北在地青年，政治大學中文系畢業、就讀台灣大學政治系碩士在職專班，具合格教師證，曾為中學教師，後投身媒體工作及公共事務領域，歷任有線電視、報社記者，並曾任新北市新聞局、城鄉局機要，先前為新北市長侯友宜競辦發言人、立委黃建賓國會辦公室主任。

陳欣怡畢業於輔仁大學新聞系，曾任電視台記者、主播，主跑新北市新聞，後轉戰民間企業，擔任上市集團公關與執行長特助，熱愛戶外活動的她，經常透過短影音分享衝浪潛水、生活旅遊等片段，社群平台擁有數萬名追蹤者，具備跨領域的媒體事務與公關行銷經驗。

郭音蘭畢業於世新大學法律系，目前就讀台北大學公共行政研究所碩士班，歷任新北市政府教育局、立法委員國會辦公室、台北市政府副發言人及台北市副市長室主任研究員、2025 年雙北世界壯年運動會發言人，深耕雙北多年，具備多元公共事務領域與政策推廣經驗。

李四川競選辦公室發言人左起依序為陳欣怡、吳亮賢、郭音蘭。圖／李四川競選辦公室提供
李四川競選辦公室發言人左起依序為陳欣怡、吳亮賢、郭音蘭。圖／李四川競選辦公室提供

江怡臻 李四川 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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